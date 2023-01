Crise à la FFR: Oudéa-Castéra "prend note" du rejet du candidat de Laporte par les clubs

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réagi ce jeudi au vote de défiance des clubs de rugby contre la désignation de Patrick Buisson en tant que président-délégué de la Fédération française de rugby après la mise en retrait de Bernard Laporte.

Adoubé par Bernard Laporte mais rejeté par les clubs. Malgré le soutien de l’ancien sélectionneur du XV de France, Patrick Buisson n’occupera pas les fonctions de président-délégué de la Fédération française de rugby. Dans la foulée de la communication des résultats du référendum auprès des clubs, la ministre des Sports a pris la parole ce jeudi via un communiqué. Amélie Oudéa-Castéra y a pris acte du vote de défiance contre le candidat choisi par Bernard Laporte.

"Je tiens à saluer la très forte participation des clubs à ce temps démocratique, qui était indispensable après la condamnation en première instance de Bernard Laporte et sa mise en retrait, et qui on le voit était très attendu par les acteurs du rugby français sur le terrain, a estimé le membre du gouvernement dans un message transmis à la presse. Je remercie le Comité fédéral d'éthique de la Fédération pour son implication sans faille dans l'organisation et la supervision de cette consultation des clubs."

>>Toutes les infos sur la crise à la FFR

Oudéa-Castéra présente à Marcoussis ce vendredi

Après une consultation de trois jours au sujet de Patrick Buisson, les clubs français ont refusé de valider la désignation de ce proche de Bernard Laporte à la tête de l’instance. La FFR va donc devoir trouver une autre solution pendant la mise en retrait du dirigeant. Une réunion du comité directeur de l’instance est prévu ce vendredi matin à Marcoussis pour décider de la marche à suivre. Amélie Oudéa-Castéra a confirmé sa présence sur place lors de cette séance de travail au sommet de l’ovalie tricolore.

"Je prends note de ce résultat et me rendrai demain matin au siège de la Fédération pour l’ouverture de la réunion du comité directeur, afin d’en évaluer les conséquences avec l'ensemble de ses membres, a encore indiqué la ministre des Sports. Ils poursuivront leur comité durant la matinée avec la responsabilité de statuer sur les suites à donner à cette expression démocratique engageante."

Et Amélie Oudéa-Castéra de conclure son intervention sur une note d’optimisme avant une année 2023 riche pour le rugby français: "J’ai confiance dans le fait que ces échanges permettront de trouver un chemin pour stabiliser rapidement une gouvernance claire et légitime, tout en continuant à préparer efficacement et sereinement, tant sur le plan sportif qu’organisationnel, la Coupe du monde 2023 que notre pays a l’honneur d’accueillir."