L’Afrique du Sud s’impose en Ecosse, l’Italie encore battue par l’Argentine

Une semaine après le carton pris face à la Nouvelle-Zélande, l’Italie s’est de nouveau inclinée, cette fois contre l’Argentine, lors de la tournée d’automne (37-16). Les champions du monde sud-africains, eux, se sont imposés face à l’Ecosse à Edimbourg (30-15).

Les Italiens voulaient relever la tête, une semaine après la claque reçue à Rome face aux All Blacks (49-7). Mais face à l’Argentine, la Squadra Azzurra a été de nouveau battue ce samedi (37-16). Avec deux essais dès la première période, grâce à Kremer et Gonzalez, les Pumas ont pris un net avantage en début de match et ils menaient 17-0 après moins d’une demi-heure. Grâce à deux pénalités de Garbisi avant la pause, l’Italie a maintenu un mince espoir qui s’est toutefois vite envolé.

Moroni, dès le retour des vestiaires, a inscrit le troisième essai argentin. Le jeune Varney, qui a inscrit le seul essai italien quelques minutes plus tard, a permis de conserver un peu de suspense, jusqu’à ce que Cordero enfonce le clou pour les Pumas. Le joueur de l’Union Bordeaux Bègles, auteur du quatrième essai des Argentins ce samedi, a redonné un net avantage à sa sélection avant une pénalité de Sanchez pour clore le score.

Une pénalité de Sanchez et l’ultime essai de Bosch ont achevé la rencontre sur un score de 37-16. Avec ce succès, l’Argentine conserve son invincibilité face à l’Italie, qui dure depuis 2008. Surtout, les Sud-Américains gagnent enfin un match en 2021 après sept défaites consécutives.

Les Springboks retournent le match en 15 minutes

L’Afrique du Sud, de son côté, s’est imposée (30-15) à Edimbourg face à l’Ecosse, assumant son statut de championne du monde en titre. Mais les Springboks ont tremblé et ils étaient menés 10-8 à la pause, après un essai de Hogg, une transformation et une pénalité de Russell. Ils ont toutefois renversé le match en l’espace de quinze minutes, en début de seconde période.

Avec un essai transformé de Mapimpi puis deux pénalités de Jantjies, l’Afrique du Sud a repris les rênes de la rencontre. Le deuxième essai de Hogg n’y a rien changé et trois dernières pénalités de Pollard et Steyn ont enterré les derniers espoirs écossais, qui s’inclinent finalement 15-30.