"La bataille va être longue", les confidences de Matthieu Lartot sur son combat contre le cancer

Matthieu Lartot, commentateur du rugby sur France Télévisions et présentateur de Stade 2, a annoncé cette semaine son retrait de l'antenne pour combattre le cancer une deuxième fois. Il s'est confié pour l'émission C à vous.

"Si j’ai décidé de parler, ce n’est pas pour expliquer étape par étape ce que je vais vivre. C’est vraiment pour donner de la force aux gens." Matthieu Lartot, commentateur du XV de France sur France Télévisions et présentateur de Stade 2, a annoncé cette semaine son retrait de l’antenne en raison de la rechute de son cancer du genou. Mardi, pour l’émission C à vous, il s’est confié sur ce nouveau "combat" qu’il s’apprête à mener.

"On repart au combat"

"Dans le service où je me trouve il y a des gens dans ma situation et qui n’ont pas la chance d’avoir des élans de soutien comme j’ai pu en recevoir ces derniers jours. Mon intention c'est qu'on s'intéresse à cette maladie rare, pour essayer de faire avancer les choses, et remercier l’hôpital public et tous les personnels soignants", a-t-il confié. Depuis l'adolescence, le journaliste sportif de 43 ans souffre d'un synovialosarcome, une tumeur maligne présente au niveau des articulations du genou. Cette forme très rare se loge en général dans les cartilages ou les muscles.

Afin de favoriser sa guérison, Matthieu Lartot a fait le choix de l'amputation pour "une question de survie", comme il l’a confié dans un post Instagram. "J’ai constaté il y a un peu plus d’un mois la récidive du cancer qui m’avait frappé il y a plus de 25 ans, a-t-il précisé sur France 5. Ce n’est pas tout à fait le même sarcome, il est plus gros et toujours plus agressif. Il y aura deux séances de chimiothérapie puis une intervention qui arrivera en juin. On repart au combat, la bataille va être longue et difficile, mais on est prêt, on a le moral."

Commentateur principal du VI Nations depuis 2009 sur France TV, Matthieu Lartot commente aussi Roland-Garros et anime le magazine dominical Stade 2 depuis 2017. "J’ai reçu plus de 10.000 messages, certaines personnes s’identifient, d’autres demandent des conseils, a-t-il témoigné. J’essaie de me concentrer sur ce combat, mais ça m’apporte beaucoup d’énergie, je vais aussi me battre pour eux. J’ai eu Fabien Galthié au téléphone. J’ai des étapes à valider, je vais me donner les moyens et me battre pour être debout à l’occasion du match d’ouverture de la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre) et être présent au moins en tant que spectateur dans le stade. Il y aura peut-être des moments un peu difficiles, mais je vais tout faire pour y être."