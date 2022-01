Les stars du rugby au soutien d’un enfant moqué sur les réseaux

Les stars du rugby mondial, les clubs et les fédérations ont multiplié les messages en direction d’un jeune joueur anglais moqué pour son embonpoint sur les réseaux sociaux.

Depuis dimanche, Alfie est devenu un personnage incontournable du rugby mondial. Le jeune joueur gallois a ainsi reçu une immense vague de soutien du monde de l'ovalie après un message posté par son père sur Twitter, retweeté 13.000 fois et liké 215.000 fois. Ce dernier a ainsi fait part de sa peine d’avoir dû retirer une photo de son fils pendant un match de rugby, en raison de commentaires offensants.

"J'ai dû supprimer un message de Facebook car un idiot a commenté en disant que mon garçon était trop "gros" pour jouer avec les moins de 12 ans et qu'il n'était pas en bonne santé, a écrit le dénommé Mark Pugsley. Si seulement les gens savaient à quel point il travaille dur pour être en forme et à quel point sa confiance est faible. Ne t'inquiète pas Alfie, je serai toujours ton plus grand fan."

"J’ai mal au cœur", confie Jalibert

Il en collectionne des milliers depuis. Plusieurs stars mondiales de ce sport ont publié des messages de soutien comme le All Black, Jerome Kaino. L’ouvreur du XV de France, Matthieu Jalibert, a aussi usé de son histoire personnelle pour donner de la force à l’adolescent. "Alfie, je me suis entendu dire toute ma jeunesse que j’étais trop petit, trop maigre, trop fluet, a écrit le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles. Quand je lis le poste de ton papa j’ai mal au coeur. Ne perds jamais espoir. Crois en tes rêves. Ton papa est ton premier fan. Je suis le deuxième."

Plusieurs clubs français (Clermont, Bayonne…) ou institution (Fédération française de rugby) ont suivi le mouvement comme de nombreuses personnalités (Uini Atonio, Mourad Boudjellal, Pepito Elhorga…). Les internationaux Liam Williams, Louis Rees-Zammit, Alex Corbisiero, Julian Savea les ont imités. Tout comme les fédérations anglaise, irlandaise et même les All Blacks. Alfie a aussi reçu plusieurs propositions pour assister des matchs de clubs professionnels (Cardiff, Gloucester).

L’arbitre anglais, Nigel Owens, s’est aussi joint au mouvement en proposant de diriger un match de l’équipe d’Alfie. "Alfie mon pote, continue de profiter du rugby, l’a-t-il invité. Fais toujours de ton mieux, mais profites-en toujours. Je viendrai arbitrer un de tes matchs un jour et j’attends ça avec impatience. Continue de sourire mon ami."