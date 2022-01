Rugby: Jerome Kaino prend la défense d'un jeune Gallois moqué pour son poids

Jerome Kaino, l'ancien troisième ligne des All Blacks et du Stade Toulousain, a publié un message de soutien à un jeune rugbyman gallois, moqué pour son poids sur les réseaux sociaux.

Un homme au grand coeur. L'ancien troisième ligne du Stade Toulousain et des All Blacks, Jerome Kaino (38 ans), a apporté son soutien à un jeune rugbyman critiqué sur les réseaux sociaux. Sur une photo publiée par son père, le garçon a reçu de nombreux messages désobligeants à propos de sa corpulence.

"J'ai dû supprimer un message sur Facebook car un idiot a commenté en disant que mon garçon était trop "gros" pour jouer avec les moins de 12 ans et qu'il n'était pas en bonne santé. Si seulement les gens savaient à quel point il travaille dur pour être en forme et à quel point il n'a pas confiance en lui. Ne t'inquiète pas Alfie, je serai toujours ton plus grand fan", explique son père sur Twitter.

"Continue à t'amuser et à travailler dur mon pote"

Cette situation n'a pas laissé insensible le double champion du monde et jeune retraité, qui lui a apporté son soutien. "Salut Alfie, tu continues à t'amuser et à travailler dur mon pote, notre beau jeu est pour TOUS les genres, les gens de TOUS les horizons et aussi TOUTES les formes et tailles, garde ce sourire sur ton visage frère et continue ton travail formidable."

Une situation qui rappelle l'histoire de Camille, une jeune supportrice du PSG, qui avait adressé un message à Kylian Mbappé pour lui demander de rester au club. Le champion du monde avait d'ailleurs posté un message sur les réseaux sociaux. "Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille. Continue (sic) de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu", écrivait l'international français.