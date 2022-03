Mort d'Aramburu: le vibrant hommage de Pierre Rabadan lors du Conseil de Paris

Adjoint à la mairie de Paris en charge des sports et des Jeux olympiques et paralympiques 2024, Pierre Rabadan a réalisé un hommage ce mardi à Federico Martin Aramburu, assassiné samedi matin dans les rues de la capitale. Les deux hommes avaient le même âge et se sont côtoyés sur les terrains de rugby.

Le monde du rugby est encore sous le choc, quelques jours après l'assassinat de Federico Martin Aramburu survenu samedi matin dans les rues de Paris. L'ancien joueur de Biarritz, à l'issue d'une altercation, a succombé à des tirs mortels. Adjoint à la mairie de Paris en charge des sports et des Jeux Olympiques et paralympiques 2024, Pierre Rabadan a tenu à rendre hommage à son ancien collègue.

Lors d'une séance du Conseil de Paris ce mardi, Pierre Rabadan a eu des mots forts pour les proches de Federico Martin Aramburu. "Je voulais présenter mes plus sincères condoléances à toute la famille de Federico Martin Aramburu, que j'ai vu évoluer et contre qui j'ai beaucoup joué, qui a mon âge et qui était venu à Paris pour assister au tournoi des VI Nations, a déclaré l'ancien joueur du Stade français. Sur une altercation banale, il s'est fait lâchement assassiner Boulevard Saint-Germain. C'est un moment particulier car avant même de connaître le nom de la victime, j'étais déjà extrêmement choqué par ce que j'ai vu. Ma proximité avec lui donne un écho bien particulier. Je pense à ses parents qui sont arrivés à Paris il y a quelques heures, à sa femme et ses trois enfants qui ont vu leur papa tué alors qu'il allait voir un match de rugby dans notre ville."

Pierre Rabadan, qui a effectué toute sa carrière au Stade français, était de la même génération que Federico Martin Aramburu, tous les deux nés en 1980. "J'ai une pensée pour l'ensemble de ses amis. J'ai parlé avec certains d'entre eux qui sont en Argentine, à Biarritz, à Perpignan ou à Paris. C'est un moment très triste, j'espère que l'auteur des faits sera lourdement condamné, a lancé Pierre Rabadan. Cela doit aussi nous poser question dans la capacité à ne pas laisser la haine prendre la place et laisser passer certaines choses."

Pour rappel, trois personnes dans cette affaire ont été arrêtées ces dernières heures. Loïk Le Priol, principal suspect, a été stoppé mardi soir en Hongrie alors qu'il souhaitait se rendre en Ukraine. Sa petite amie, conductrice présumée du véhicule qui a permis à deux suspects de quitter les lieux du drame, a été mise en examen aussi pour les chefs de complicité d'assassinat et refus de remettre la convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Âgée de 24 ans, Lyson R. avait été interpellée, samedi. Le dernier suspect dans l'assassinat de l'ancien joueur argentin a été appréhendé ce mardi, en Sarthe. Comme Le Priol, Romain Bouvier est membre d'un groupe de l'ultra-droite.