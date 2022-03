Mort d’Aramburu: ce que l’on sait de l'enquête, après l’arrestation des deux derniers suspects

Suspectés d’avoir mortellement blessé l’ancien joueur de rugby Federico Martin Aramburu, deux hommes ont été interpellés ce mercredi en Hongrie et en France. Les autorités ont mis la main sur les trois personnes soupçonnées d’avoir participé au meurtre de l’ex-joueur pendant le week-end à Paris. Le point sur l'affaire.

Quatre jours après le drame intervenu samedi au petit matin, les trois personnes suspectées d’avoir participé à l’homicide de Federico Martin Aramburu se trouvent entre les mains des autorités. Après plusieurs jours de cavale, les deux individus soupçonnés d’avoir mortellement tiré sur l’ancien joueur de rugby de 42 ans ont été interpellés.

Présenté par les médias comme l’auteur des coups de feu mortel, Loik Le Priol a été arrêté ce mercredi matin par la police hongroise. Un peu plus tard, son ami et complice présumé Romain Bouvier a été interpellé par la BRI de Nantes lors d’une intervention à Sablé-sur-Sarthe dans l’Ouest de la France.

La chronologie du drame Aramburu

Arrivé à Paris en compagnie de son compère et ex-coéquipier Shaun Hegarty pour assister au match du Tournoi des VI Nations entre la France et l’Angleterre samedi au Stade de France, Federico Martin Aramburu est sorti dans un bar du centre de Paris vendredi soir. Après un dîner au restaurant, l’ex-international aux 22 sélections avec les Pumas est allé boire quelques verres.

En fin de soirée, dans la nuit de vendredi à samedi, une altercation éclate entre les deux groupes dans la brasserie Le Mabillon. Si les videurs présents sur place séparent rapidement Aramburu et les proches de Loik Le Priol, l'un des suspects a exhibé une arme. Les deux groupes sortent et se retrouvent finalement sur la terrasse de l'établissement et en sont venus aux poings.

Si tout a semblé s’arrêter là, Federico Martin Aramburu et Shaun Hegarty partant à pied pour regagner leur hôtel, Loik Le Priol et ses complices présumés les ont poursuivis au volant d’une jeep sur le boulevard Saint-Germain. Si une première salve n’a pas atteint les deux anciens joueurs pros, un tireur est descendu du véhicule pour les rattraper à pied et a tiré plusieurs coups de feu sur l’Argentin.

Ce dernier s'effondre. Il demande à son associé d'appeler la police et lui dit en substance: "Appelle la police, je vais mourir". Le tireur repart. L'auteur présumé des coups de feu est Loïk Le Priol.

Lyson R, mise en examen pour complicité d’assassinat

L’enquête menée par police avance très rapidement après le début de l’affaire. Grâce aux témoignages de personnes présentes dans le secteur et à des images de vidéosurveillance, les soupçons se portent rapidement sur trois personnes: Romain Bouvier, Loïk Le Priol, et la compagne de ce dernier.

Lyson R. est très vite interpellée et placée en garde à vue dès samedi soir. Après 48 heures en cellule, la jeune femme de 24 ans a ensuite été déferrée et présentée devant un juge. A la suite de cet entretien, celle qui est accusée d’avoir conduit le véhicule des assassins présumés et ainsi faciliter leur fuite a été mise en examen pour complicité d'assassinat et incarcérée en détention provisoire.

Selon Le Parisien, elle a déclaré au juge des libertés et de la détention avoir "agi par instinct et par amour". La jeune femme, bien qu’au volant du véhicule aurait ainsi regretté tout cette violence et la mort de l’ancien joueur de rugby passé notamment par Perpignan et Biarritz.

"J’ai dit aux garçons de partir. Je ne voulais pas que cela se passe comme cela, aurait notamment assuré Lyson R. J’ai dit aux garçons de ne pas se battre. Je suis tellement en colère et triste pour la victime."

Loik Le Priol, militant de l’ultra-droite arrêté en Hongrie

Dans la foulée de l’arrestation de la jeune femme, la police a rapidement identifié les deux autres suspects dans la mort tragique de Federico Martin Aramburu. Les deux hommes appartiennent à la mouvance de la droite extrême et sont d’anciens sympathisants et membres du GUD (Groupe union défense).

Suspecté d’être le principal tireur, Loik Le Priol voit son nom sortir très vite dans les médias qui retracent son parcours compliqué. Ancien membre des commandos marines puis radié de l’armée, le jeune homme de 27 ans est déjà connu de la justice.

Et notamment pour une affaire datant de plusieurs années lorsqu’avec plusieurs complices dont celui qui l’accompagnaient vendredi soir et samedi matin, ils ont passé à tabac et humilié un ancien dirigeant du GUD. L’affaire était telle que l’assassin présumé de Federico Martin Aramburu n’avait pas le droit de se trouver à Paris et n’aurait logiquement pas dû entrer en contact avec Romain Bouvier à la suite de cette violente agression datant de 2015.

En cavale depuis samedi, Loik Le Priol a finalement été arrêté ce mercredi par la police hongroise dans la ville frontalière de Zahony, non loin de l’Ukraine. Contactée par RMC Sport, la police hongroise a communiqué sur ce dossier.

"Un citoyen français de 27 ans s'est inscrit pour sortir au poste frontière routier de Záhony le 22 mars 2022 à 20h15 ont indiqué les forces de police locale. L'enquête de police a constaté que l'homme était recherché et les autorités françaises avaient émis un mandat d'arrêt européen pour un meurtre. La police de Záhony a arrêté l'homme, l'a emmené au poste de police et l'a placé en garde à vue."

Selon les informations recueillis par RMC Sport, l’étranger a déclaré à la police qu'il avait une formation militaire et qu'il se rendait en Ukraine pour se battre. La police a saisi trois couteaux dans la voiture de l'homme, l'incitant à poursuivre pour usage abusif d'un appareil particulièrement dangereux pour la sécurité publique. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, Loik Le Priol passera directement devant le juge quand il reviendra en France.

Romain Bouvier interpellé dans la Sarthe

Dernier membre recherché de ce supposé trio mortel, Romain Bouvier ne sera pas resté longtemps en liberté après la capture de Loik Le Priol. Quelques heures après l’interpellation de son complice, le troisième individu soupçonné d’avoir participé à l’assassinat de Federico Martin Aramburu a été pris dans l’Ouest de la France.

De source judiciaire, ce militant de l’ultra-droite a été interpellé dans la Sarthe, sur la commune de Sablé-sur-Sarthe lors d’une intervention de l’unité de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) installée à Nantes. Ancien étudiant en droit à l’université d’Assas à Paris, le jeune homme fait lui aussi partie des membres du GUD renvoyé en correctionnelle après l’agression de 2015 où se trouvait Loik Le Priol. Reste désormais à connaître quelles suites et quel calendrier la justice va donner à ce dossier. Quatre jours après le drame et la mort de Federico Martin Aramburu, l’affaire va donc connaître une nouvelle étape avec l’arrestation de tous les suspects.