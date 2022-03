Mort de Federico Martin Aramburu: une personne interpellée

Selon les informations de BFMTV, une personne a été interpellée dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Federico Martin Aramburu, ancien international argentin de rugby, samedi.

Selon les informations de BFMTV, une personne a été interpellée en lien avec l'assassinat de Federico Martin Aramburu, ancien joueur de rugby argentin, samedi à Paris. Trois personnes étaient activement recherchées, deux hommes et une femme. C'est la femme qui a été arrêtée et placée en garde à vue samedi en fin d'après-midi-début de soirée. Elle est suspectée d'être la conductrice de la Jeep qui est recherchée depuis samedi, voiture à bord de laquelle les suspects ont pris la fuite.



