Pro D2: Mohamed Boughanmi va rejoindre Rouen

Selon nos informations, le pilier international Mohamed Boughanmi (30 ans, 1 sélection), qui évoluait à Narbonne ces derniers mois, va se relancer à Rouen.

Mohamed Boughanmi fait ses valises. Le pilier droit passé par Béziers, Toulon, La Rochelle et Pau va bientôt découvrir un autre club. L’international de 30 ans (une sélection contre l’Afrique du Sud en juin 2017), proche de s’engager au LOU voilà un an avant de signer finalement à Narbonne, est sur le point de rejoindre Rouen cet été selon les informations de RMC Sport.

Un accord a été trouvé entre les différentes parties et un contrat court d’un an est évoqué avec le quatorzième de la saison de Pro D2, maintenu sur le fil à la dernière journée le mois dernier. Cette saison, Boughanmi a disputé 17 matchs avec Narbonne, dont sept comme titulaire.

De nombreux renforts déjà bouclés à Rouen

Entraîné par Nicolas Godignon, Rouen espère que Boughanmi va pouvoir se relancer la saison prochaine après plusieurs pépins de santé au sein d’un effectif en partie chamboulé. Plusieurs renforts ont en effet déjà été bouclés depuis plusieurs semaines avec les piliers Cody Thomas et Soulemane Camara, le talonneur Effie Ma'afu, le deuxième ligne Raphaël Vieilledent, le troisième ligne Julien Ruaud, le centre Ugo Delorme, les ouvreurs Franck Pourteau et Thibault Olender et le demi de mêlée Florent Campeggia.