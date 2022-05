Pro D2: l'énorme émotion lors de l’hommage à Meafua avant Nevers-Montauban

Les joueurs de Montauban (Pro D2) ont repris la compétition, jeudi à Nevers, moins d’une semaine après la mort de leur coéquipier, Kelly Meafua. Ils lui ont rendu hommage dans un climat très émouvant.

Des visages marqués, d’autres en larmes. Les joueurs de Montauban ont retrouvé les terrains dans un contexte pesant, jeudi, cinq jours après la mort de Kelly Meafua (31 ans). L’USM Sapiac se déplaçait sur le terrain de Nevers (30-6) lors de la dernière journée de la saison régulière de Pro D2 mais le cœur n’était pas trop au jeu.

Avant la rencontre, les joueurs de deux équipes se sont rassemblés en cercle pour saluer la mémoire du troisième ligne samoan d’une minute d’applaudissements. Ils portaient tous un t-shirt avec le visage de celui qui est décédé tragiquement dans la nuit de vendredi à samedi en sautant d’un pont de la ville de Montauban.

Selon les premiers éléments de l’enquête, Meafua a sauté d’une hauteur de 22 mètres dans le Tarn après une virée en boîte de nuit avec plusieurs coéquipiers, quelques heures après un match contre Narbonne (48-40). Son corps sans vie a été retrouvé par les secours quelques heures plus tard.

Mort par noyade

Les premiers résultats de l’autopsie "sont compatibles avec une noyade", a indiqué mercredi Anne Gaullier, vice-procureure de la République de Montauban. "Aucune trace de coup n'a été relevée, a-t-elle ajouté. Aucun indice ne nous oriente vers autre chose que le fait d'avoir sauté du pont et que cela se soit mal terminé."

Christopher Vaotoa, coéquipier de Meafua et présent sur les lieux du drame, a lui aussi sauté du Pont-Vieux, voyant que son coéquipier était emporté par le courant du Tarn. Le Français de 25 ans a été secouru en état d’hypothermie et "de choc émotionnel". Selon un témoin, une autre personne était également présente sur les lieux du drame. "J'ai vu une deuxième personne sauter (Vaotoa) pour tenter de lui porter secours et j'ai retenu le troisième, très alcoolisé, qui voulait faire de même", a-t-il raconté à La Dépêche du Midi.