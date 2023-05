Montpellier: Mohamed Haouas de retour devant la justice pour une violente bagarre en 2014

Mohamed Haouas, pilier du XV de France et du MHR, est jugé ce vendredi pour violences volontaires au tribunal de Montpellier. Le joueur a été impliquée dans une violente bagarre survenue en janvier 2014.

Neuf ans et demi après, le procès se tient enfin. Le rugbyman international français Mohamed Haouas (29 ans) est jugé ce vendredi matin au tribunal de Montpellier pour violences aggravées et destruction de bien d'autrui commis en réunion, pour une violente bagarre survenue lors du réveillon du Nouvel An 2014.

Ce rendez-vous avec la justice avait initialement été donné en janvier. Un report avait été décidé en raison de l'absence de Mohamed Haouas, qui avait privilégié un déplacement pour un match de Champions Cup avec le Montpellier HR. La présidente du tribunal avait regretté l'absence du joueur, mais avait préféré adapter le calendrier judiciaire compte tenu de la gravité des faits reprochés. "Il faut bien être jugé pour ensuite pouvoir passer à autre chose dans la vie", avait-elle déclaré.

Il risque cinq ans de prison

Le 1er janvier 2014, une rixe avait éclaté aux abords d'une boulangerie de Montpellier. Un homme accuse notamment Mohamed Haouas et ses complices (cinq autres individus sont poursuivis) de l'avoir roué de coups. Au moins un coup de feu avait été tiré durant la bagarre. "Le mec a voulu me tuer", avait dénoncé le pilier du XV de France (16 sélections), qui risque cinq années de prison et une amende de 115.000 euros.

Lorsqu'il avait été jugé en février 2022 et condamné à 18 mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende pour d'autres faits, Mohamed Houas avait reproché aux journalistes de se "régaler" avec ses déboires judiciaires. Cette fois, il a soigné son arrivée en saluant l'assistance.

Pour cette audience, Mohamed Haouas est soutenu par Yacouba Camara, capitaine du Montpellier HR. Son entraîneur Philippe Saint-André, présent en 2021, ne sera pas présent ce vendredi matin. La semaine a été tendue entre les deux hommes. D'ailleurs, le joueur est sanctionné sportivement avant la réception de Clermont, son futur club.