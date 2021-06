Racing: tout est bouclé pour Pesenti, qui a signé quatre ans

Le deuxième ligne international Baptiste Pesenti, actuellement à Sydney avec les Bleus pour la tournée en Australie, a signé son contrat de quatre ans avec le Racing 92. Pour le staff, l’arrivée de Didier Casadei, en charge des avants, est également actée.



Tout est désormais réglé. Comme annoncé vendredi dernier, Baptiste Pesenti (23 ans, 2 sélections en 2020) portera les couleurs du Racing 92 pour les quatre prochaines saisons. Le deuxième ligne international, actuellement retenu avec les Bleus à Sydney pour les trois tests face aux Wallabies, a paraphé aujourd’hui son contrat selon les informations de RMC Sport. Le club francilien officialisera dans les jours à venir cette arrivée de poids au sein de son effectif.

Eliminés en demi-finales voilà deux semaines après sa défaite contre La Rochelle (19-6) à Lille, les Ciel et Blanc s’étaient mis en quête d’un recrue en deuxième ligne depuis un moment en raison du retour au pays du Néo-Zélandais Dominici Bird et du départ de l’Irlandais Donnacha Ryan, non conservé. L’équipe entrainée par Laurent Travers a étudié plusieurs pistes, tout en misant sur les velléités de départ de Pesenti révélées par RMC Sport au mois de mai.





Un accord financier entre le Racing et Pau

D’abord bloqué par les dirigeants palois, le solide Jurassien (1,95 m, 122 kg) a finalement été libéré la semaine passée, une fois son remplaçant trouvé en la personne du Bayonnais Guillaume Ducat (25 ans, 1 sélection) qui s’est engagé pour les trois prochaines saisons. Voilà comment Pesenti, sous contrat pour encore deux ans, a pu changer de club après un accord financier entre la Section et le Racing qui a dû verser plusieurs centaines de milliers d’euros. Une fois toutes les formalités administratives effectuées ces derniers jours entre les différentes parties, Pesenti a donc signé son nouveau contrat à l’autre bout du monde avant la fin de la période de mutations fixée à ce mercredi soir (ndlr : les clubs promus et relégués peuvent eux recruter jusqu’au 10 juillet).

Dans quelques semaines, après ses vacances, Pesenti découvrira ses nouveaux partenaires du Racing au Plessis-Robinson mais aussi le staff de Laurent Travers dans lequel figurera bel et bien Didier Casadei. Celui-ci quittera son poste de manager de Périgueux pour devenir le responsable des avants franciliens à la place de Patricio Noriega, comme indiqué samedi. C’est désormais acté. Casadei, ancien pilier international et vainqueur de la Coupe d’Europe 1997 aux côtés de Travers sous les couleurs brivistes, tentera d’apporter un nouveau souffle au pack francilien.