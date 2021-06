Racing 92: Noriega va quitter le staff, Casadei devrait le remplacer

Patricio Noriega, en charge des avants du Racing 92, va quitter l’encadrement francilien cet été. Didier Casadei devrait le remplacer.

Le Racing 92 s’active en coulisses. Eliminé en demi-finales du Top 14 par La Rochelle (19-6) le week-end dernier à Lille après avoir été notamment bousculé en conquête, le club francilien a déjà basculé sur la saison prochaine après une série d’entretiens cette semaine avec les joueurs et un séminaire entre les membres du staff technique. Laurent Travers, qualifié "d’inamovible entraineur en chef et directeur du rugby" par son président Jacky Lorenzetti, restera l’homme fort des Ciel et Blanc. Mais son encadrement va être en partie modifié comme on le devinait depuis le week-end passé. Selon les informations de RMC Sport, l’Argentin Patricio Noriega va quitter ses fonctions.

Casadei, un proche de Travers

Le responsable des avants était encore sous contrat la saison prochaine mais, notamment pour des raisons personnelles, il laissera sa place à un autre technicien. La piste la plus chaude mène à Didier Casadei, actuel entraineur en chef de Périgueux et proche de Laurent Travers depuis leurs années brivistes. Cette hypothèse, évoquée par Rugbyrama et confirmée par RMC Sport, avait déjà été étudiée voilà deux ans.

Le dossier n’est pas encore bouclé mais bien avancé. Des discussions sont en cours et les deux hommes devraient se rencontrer dans les jours à venir pour évoquer cette future collaboration. Il se dit même que Périgueux cherche déjà un nouveau manager pour remplacer Casadei… Mike Prendergast, Philippe Doussy, Dimitri Szarzewski ainsi que le manager Yannick Nyanga, directeur sportif, continueront, eux, l’aventure.

Du côté de l’effectif, le Racing va recruter le deuxième ligne palois Baptiste Pesenti, libéré par la Section Paloise qui a enregistré l’arrivée du deuxième ligne bayonnais Guillaume Ducat. Comme annoncé vendredi, Pesenti (23 ans, 2 sélections) va signer un contrat longue durée avec le club francilien. Un bail de quatre saisons est dans les tuyaux.