France-Ecosse: l'avertissement de Bastareaud aux Bleus sur la "tendance à s'enflammer"

Avant le coup d'envoi du match du match final du Tournoi des VI Nations entre la France et l'Ecosse, Mathieu Bastareaud a donné ses impressions sur le renouveau des Bleus. Avec confiance mais aussi prudence, devant l'emballement médiatique.

Alors que la pression montait autour de France-Ecosse, dernier match du Tournoi des VI Nations, Mathieu Bastareaud était invité, sur RMC, à livrer son sentiment concernant les Bleus. Un XV tricolore en plein renouveau, jouant la gagne dans cette compétition qu'il n'a plus gagné depuis 2010 et visant la Coupe du monde 2023.

"Quand on voit le réservoir, ça donne envie. On voit que quand on change de charnière, qu'on mette Ntamack ou Jalibert, ça garde la même fluidité. Je pense qu'il faut être patient, prévient le joueur du LOU gravement touché au genou. En France, on a tendance à s'enflammer dès qu'il y a deux ou trois victoires. C'est vrai qu'ils gagnent et qu'ils jouent bien. Mais c'est une équipe encore assez jeune."

"Il va y avoir des défaites, des remises en question"

"C'est vrai que là, tout se passe bien pour eux. Mais même si je ne leur souhaite pas, il va y avoir des défaites, des remises en question. Je ne me fais pas de soucis pour eux, il faut juste qu'ils restent soudés, insiste Mathieu Bastareaud. L'objectif, c'est la Coupe du monde 2023 et s'ils bossent tous dans le même sens, je ne me fais pas trop de soucis."

Après des années à manger du pain noir, les Français ont retrouvé de la superbe, jouant le titre dans ce Tournoi des VI Nations et se montrant à la fois plaisants et convaincants dans le jeu, sous l'impulsion de leur sélectionneur Fabien Galthié.