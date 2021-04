Rugby: Altrad pourrait aussi s’afficher sur le maillot des All Blacks

L’entreprise de Mohed Altrad pourrait prochainement signer un contrat avec la fédération néo-zélandaise pour devenir le sponsor maillot des mythiques All Blacks jusqu’au Mondial 2023.

Epinglé par les détracteurs de Bernard Laporte, le contrat de sponsoring entre le XV de France et l’entreprise Altrad s’étendra jusqu’à la Coupe du monde de rugby 2023. Mais les ambitions du président de Montpellier dans le sponsoring ne s’arrêtent pas-là.

Le journal Midi Olympique révèle ce lundi que la société de Mohed Altrad pourrait également signer un contrat de deux ans pour devenir le sponsor maillot des All Blacks jusqu’au Mondial organisé en France. Les négociations se poursuivent et rapporteraient un total de 18 millions d’euros à la Fédération néo-zélandaise de rugby (NZR), soit neuf millions d’euros par saison. Pour s’afficher sur la tunique des Bleus, Altrad verse actuellement sept millions d’euros par an.

De graves problèmes financiers pour la Fédération

La possibilité de voir la NRZ signer un partenariat très rémunérateur avec l’entreprise spécialisée dans le matériel pour le BTP existe bien. Et pour cause, le rugby néo-zélandais connaît d’importants soucis financiers, notamment à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le groupe Altrad pourrait ainsi s'offrir un joli coup de com' lors du match d'ouverture du Mondial 2023 entre le XV de France et les All Blacks.

La Fédération s’est même mis à la recherche d’un nouveau partenaire économique pour intégrer le capital de l’instance (environ 15%) et négocierait avec le fonds d’investissement Silver Lake atour d’un contrat d’environ 277 millions d’euros. Géant de l’investissement dans le secteur des nouvelles technologies (Airbnb, Twitter, Dell…), le groupe privé s’est lancé à l’assaut du sport il y a quelques années et a notamment participé au rachat de l’UFC en 2016 avant de figurer parmi les propriétaires de Manchester City.