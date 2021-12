Top 14: Trinh-Duc confirme qu'il mettra un terme à sa carrière en fin de saison

L'ouvreur de Bordeaux-Bègles François Trinh-Duc a confirmé qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison à 35 ans, après une dernière pige avec l'UBB.

L'ouvreur international de Bordeaux-Bègles François Trinh-Duc, 35 ans, mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, a-t-il annoncé dans un entretien au journal L'Equipe publié ce mercredi.

"Il est temps d'arrêter. Quand j'ai commencé, dans des clubs un peu particuliers comme Montpellier (2004-2016) et Toulon (2016-2019), où les saisons pouvaient parfois compter double, je ne pensais pas durer aussi longtemps", a expliqué le joueur aux 66 sélections avec le XV de France. "Après la fin de mon contrat avec le Racing (2019-2021), la question s'était posée", a ajouté Trinh-Duc.

L'un des derniers rescapés du dernier titre du XV de France

Le finaliste de la Coupe du monde 2011 a souhaité relever un dernier défi avec l'UBB, où il s'était engagé pour un an, après avoir envisagé de raccrocher les crampons à l'issue de la saison dernière. "Je ne suis plus le même sur le terrain qu'il y a huit ans, en termes de qualités physiques et autres. C'est ce qui est un peu dur aujourd'hui", a affirmé le joueur formé à Montpellier. "Je connais les standards que je m'impose. J'ai toujours en tête ceux de l'équipe de France et c'est vrai que je sors souvent frustré des matches parce que je sais que j'en suis loin", a poursuivi Trinh-Duc.



Outre la finale de la Coupe du monde 2011, perdue par la France face à la Nouvelle-Zélande, l'ouvreur de 35 ans avait réussi le Grand Chelem dans le Tournoi des six nations 2010 avec les Bleus. Il s'agit du dernier titre remporté par le XV de France, qui espère conjurer le sort lors de l'édition 2022, qui débute le 6 février prochain avec la réception de l'Italie, après avoir terminé deuxième l'an dernier.