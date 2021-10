Rugby: l’Afrique du Sud sans Kolbe pour la tournée, Reinach et Pollard sélectionnés

Le néo-toulonnais Cheslin Kolbe, actuellement blessé, n’a pas été retenu pour la tournée de novembre des champions du monde sud-africains. Au contraire de la charnière de Montpellier Cobus Reinach et Handré Pollard, qui figurent dans la liste.

Le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Jack Nienaber, a dévoilé sa liste pour la tournée d’automne qui verra les champions du monde affronter tour à tour le Pays de Galles (6 novembre), l’Ecosse (13 novembre) et l’Angleterre (20 novembre) dans un remake de la dernière finale mondiale au Japon. Nienaber a choisi de se baser sur un groupe qu’il connaît bien puisque le 2e ligne Saalman Moerat (Stormers) est le seul novice à ce niveau à être appelé.

De nombreux blessés chez les Boks

Cette liste est surtout amputée d’absents de marque, tous blessés : c’est le cas de l’ailier Cheslin Kolbe, fraîchement débarqué à Toulon. Bonne nouvelle pour les supporters varois, leur nouvelle star va pouvoir soigner son genou touché puisqu’il ne sera pas sollicité par son pays. Les Springboks seront aussi privés de leur demi de mêlée Faf de Klerk (hanche), du pilier Frans Malherbe (cou), du 3e ligne Pieter-Steph Du Toit (épaule) et du 2e ligne RG Snyman (genou).

Le Stade Toulousain ne sera aussi pas mécontent de récupérer son 3e ligne Rynhardt Elstadt, très peu utilisé par la sélection (un seul match face aux Lions Britanniques) et qui se remet d’une blessure à la cheville. A l’inverse, Montpellier va voir sa charnière Cobus Reinach et Handré Pollard, alignée samedi dernier face à Clermont, manquer de nouveau des rendez-vous en Top 14. La sélection sud-africaine partira vendredi en direction de la France où elle passera une semaine de stage, avant de rejoindre Cardiff pour le premier match.

La sélection de l'Afrique du Sud:

Avants: Thomas du Toit (Cell C Sharks), Steven Kitshoff (DHL Stormers), Vincent Koch (Saracens), Ox Nché (Cell C Sharks), Trevor Nyakane (Vodacom Bulls), Joseph Dweba (Bordeaux-Bègles), Malcolm Marx (Kubota Spears), Bongi Mbonambi (DHL Stormers), Lood de Jager (Sale Sharks), Eben Etzebeth (Toulon), Salmaan Moerat (DHL Stormers), Marvin Orie (DHL Stormers), Siya Kolisi (Cell C Sharks), Kwagga Smith (Yamaha Jubilo), Marco van Staden (Leicester Tigers), Duane Vermeulen (Ulster), Jasper Wiese (Leicester Tigers), Franco Mostert (Honda Heat)



Arrières: Herschel Jantjies (DHL Stormers), Cobus Reinach (Montpellier), Grant Williams (Cell C Sharks), Elton Jantjies (NTT Docomo Red Hurricanes), Handré Pollard (Montpellier), Lukhanyo Am (Cell C Sharks), Damian de Allende (Munster), Jesse Kriel (Canon Eagles), Aphelele Fassi (Cell C Sharks), Willie le Roux (Toyota Verblitz), Makazole Mapimpi, Sbu Nkosi (Cell C Sharks),Damian Willemse (DHL Stormers), Frans Steyn (Toyota Cheetahs)