Rugby: l'international espagnol, Kawa Leauma, est mort à 32 ans après une chute

Le joueur de rugby, Kawa Leauma, international espagnol, est mort dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 32 ans après une violente chute, samedi à Amsterdam.

Le rugby espagnol est en deuil. La Fédération a annoncé le décès du joueur de la sélection, Kawa Leauma à l’âge 32 ans, dans la nuit de lundi à mardi à Amsterdam. Le deuxième ligne a succombé à ses blessures après une violente chute, samedi. Selon Marca, il s’était rendu avec ses partenaires dans un lieu de loisirs après le match de sa sélection aux Pays-Bas. Il serait alors tombé dans le vide dans une zone mal marquée, se blessant grièvement à la tête.

Son état s’était amélioré dans les premières heures, laissant place à l’optimisme après une première opération. Alors qu’une deuxième intervention était programmée, la Fédération avait donné de mauvaises nouvelles lundi en indiquant que l’état du joueur n’était pas positif. Quelques heures plus tard, elle a annoncé la tragique nouvelle en indiquant qu’il n’avait pas survécu à ses blessures.

"Nous avons le regret de vous annoncer le décès cette nuit de Kawa Leauma, de l'AMPO Ordizia et du joueur du XV del León, victime d'un accident fortuit samedi dernier après le match entre l'Espagne et les Pays-Bas à Amsterdam, indique un communiqué de la Fédération. À la demande expresse de son épouse, qui se rend actuellement dans la capitale néerlandaise, nous ne pouvons pour le moment donner plus d'informations et nous demandons le plus grand respect pour elle et toute sa famille. Repose en paix Kawa."

D’origine samoane, Kawa Leauma est né en Nouvelle-Zélande. Il avait porté les couleurs des Sydney Rays et West Harbour, clubs australiens, avant de rejoindre l’Europe et l’Espagne en 2018. Il évoluait au poste de deuxième ligne. Kawa Leauma ne figurait pas sur la feuille de match lors de la large victoire de l’Espagne sur les Pays-Bas (7-52), samedi lors de la cinquième journée du championnat d’Europe (2e division européenne). Mais il était bien dans le groupe de 31 joueurs retenus par le sélectionneur Santiago Santos.