Rugby: le président de la fédération espagnole démissionne après l'exclusion de la Coupe du monde

Le président de la fédération espagnole de rugby va présenter sa démission après le scandale ayant entraîné la disqualification du XV del Leones du Mondial 2023.

C’est la fois de trop pour Alfonso Feijoo. Le président de la fédération espagnole de rugby va présenter sa démission après la disqualification de son équipe du Mondial 2023. Initialement qualifiée pour la Coupe du monde, l’Espagne s’est vu retirer 10 points pour avoir fait jouer un joueur non-éligible en la personne de Gavin van den Berg lors des qualifications.

Le joueur d’origine sud-africaine d'Alcobendas n'aurait pas effectué les trois ans de présence en Espagne sans interruption de plus de 60 jours nécessaires pour être éligible, selon le règlement World Rugby. Selon Marca, il aurait rendu visite à son père malade en 2020 et modifier le tampon de la douane pour rentrer dans les clous du réglement de la World Rugby.

“La falsification présumée d'un document a été portée à connaissance de la justice", a précisé Feijoo, pour se dédouaner en partie. "Je regrette d'en être arrivé à ce dénouement, mais on a été trompés. Jamais je n'aurais pensé que quiconque aurait pu falsifier un document officiel de rugby.” La fédération espagnole a ouvert une procédure disciplinaire extraordinaire contre le club d'Alcobendas, car selon la FER, le club "a eu connaissance d'une possible modification d'un document officiel qui octroyait le statut de joueur éligible à Gavin Van den Berg".

Premières victimes dans cette affaire, les joueurs ont fait part de leur colère dans un communiqué : “Nous souhaitons communiquer notre dégoût, notre colère, et prendre nos distances avec les dirigeants qui n'ont fait que ruiner deux fois de suite notre participation au Mondial", ont écrit les joueurs. En tant que groupe, nous souhaitons nous écarter de tous les mensonges et de l'inefficacité de la fédération. Nous écrirons dans les prochains jours un courrier formel pour demander la démission (des dirigeants visés, NDLR) et un nettoyage de la fédération."

C’est la deuxième fois d'affilée que l’Espagne est privée d’une Coupe du monde après 2019. Si cette année c’est un joueur sud-africain qui est illégalement venu prêter main forte au XV del Leones, il y a quatre ans, c’était deux Français qui avaient indûment joué pour l’Espagne. La Roumanie remplace donc l’Espagne lors de la compétition tandis que le Portugal reste en vie et tentera de décrocher son billet pour la France lors d’un tournoi de barrage.