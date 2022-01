Rugby: les supporters de Biarritz manifestent leur colère contre la mairie

Les supporters du Biarritz Olympique ont exprimé leur mécontentement envers la mairie ce samedi en déployant une banderole sur la plage.

Les supporters de Biarritz ne sont pas contents et ils le font savoir. Ce samedi, à quelques heures du match face à Brive en Top 14, une centaine de membres d'Aupa BO, l'un des groupes de supporters du club basque, se sont réunis sur la Grande plage de Biarritz pour déployer une banderole géante afin de manifester leur inquiétude concernant l'avenir de leur club de coeur. En dessous de l'immense tifo, un message en direction de Maider Arostéguy, la maire de la ville. "Arosteguy Fossoyeur du BOPB."

Conflit autour de la rénovation d'Aguiléra

Les supporters biarrots ne comprennent pas pourquoi aucun accord n'a été trouvé entre le club et la mairie pour entamer les travaux de rénovation du stade Aguiléra, l'enceinte du BO, alors que la municipalité envisage de participer à hauteur de sept millions d'euros.

"Nous sommes arrivés à un bel accord au mois de décembre entre la mairie et le club, pour avoir un joli stade à Biarritz et cet accord s’est arrêté soudainement. On n’a pas compris. On demande des comptes à la Mairie, qui refuse de nous en donner. Ça fait deux ans que ça dure, on en a marre. On espère un accord rapide avec le club et que tout va se déclencher pour qu’on puisse attaquer rapidement ces travaux", a déclaré Roman Gignon, président d’Aupa BO, dans des propos rapportés par Rugbyrama.

Cette semaine, Maider Arostéguy a annoncé la construction d’un centre de formation sportif, non pas à Aguiléra mais à l’hippodrome de la ville, à trois kilomètres. L’enveloppe pour ce projet multi sport est de huit millions d’euros, tout en promettant de verser sept millions d'euros pour la rénovation du stade afin que "le BOPB pérennise sa place dans l'élite du rugby." Loin de ce que prévoyait l’accord trouvé entre les deux parties fin 2021, et ce à la grade colère du président biarrot Jean-Baptiste Aldigé et de l’actionnaire du club, la famille Gave. "Ce n’est pas un centre de formation, mais un bâtiment d’entrainement multisport, regrettait-il notamment ces derniers jours. Echec et mat. La mairie est arrivée au bout de son processus de mise à mort du Biarritz Olympique Pays Basque."