Top 14: grave blessure pour le cadreur fauché sur un essai lors de Bordeaux-Biarritz

Le cameraman plaqué en fin de match lors de Bordeaux-Biarritz (30-27) dimanche soir, pendant le match de Top 14, souffre d'une blessure plus sérieuse que prévu.

Une scène étonnante, et heureusement pas si courante sur les pelouses du Top 14, s’est produite hier soir à Bordeaux, alors que l’UBB affrontait le Biarritz Olympique (30-27). Un cadreur de la chaîne Canal+, diffuseur de la rencontre, se trouvait près de la ligne d’en-but lorsque Federico Mori a aplati en coin l’essai qui a permis à Bordeaux-Bègles d'asseoir sa victoire.

Fracture du plateau tibial

Si ce dernier était venu aplatir sans résistance, le drame aurait pu être évité. Malheureusement pour lui, Henry Speight passait par là, et a tout emporté sur son passage, y compris le genou du cadreur en question, sérieusement blessé. Il est longtemps resté au sol et a été pris en charge par les soigneurs, avant de quitter le stade de Chaban-Delmas sur une civière, sous les applaudissements du public.

Des nouvelles plus précises sont tombées ce lundi matin, et elles ne sont pas vraiment bonnes pour le caméraman. Il souffre d’une fracture du plateau tibial et devra être immobilisé 6 semaines, indiquent les équipes de Canal+.

L'UBB conserve son fauteuil de leader

L'UBB, accrochée jusqu'au bout par une valeureuse lanterne rouge, a souffert pour prendre sa revanche sur Biarritz (30-27), où elle s'était fait surprendre lors du premier match de la saison (27-15). Le leader girondin a laissé échapper dans les dernières minutes le bonus offensif qui semblait lui tendre les bras après les entrées décisives de ses tauliers internationaux Maxime Lucu, Matthieu Jalibert et Cameron Woki.

Il compte tout de même cinq longueurs d'avance au classement désormais sur son dauphin, Toulouse, battu d'un cheveu la veille à Clermont (16-13).