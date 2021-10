Rugby: mort tragique du maori All Black, Sean Wainui, dans un accident de la voiture

Sean Wainui (25 ans), ailier ou centre néo-zélandais de Bay Of Plenty, est mort dans un accident de voiture, ce lundi matin. Il comptait dix sélections avec les Maoris All Blacks.

Le rugby néo-zélandais en en deuil. Sean Wainui (25 ans) est mort ce lundi dans un accident de voiture. Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture du joueur - marié et père de deux enfants - s’est encastrée contre un arbre au parc McLaren Falls à Omanawa, près de Tauranga. Il était le seul occupant à bord du véhicule. Il est décédé sur les lieux de l’accident, qui n’a impliqué personne d’autre.

Wainui évoluait depuis le début de saison au sein de l’équipe de Bay Of Plenty. Il comptait dix sélections avec les Maori All Blacks (depuis 2015). Les hommages de joueurs et équipes néo-zélandaises pleuvent depuis l’annonce de la terrible nouvelle, comme celui de Sonny Bill Williams.



"Mes pensées vont à la famille de Sean Wainui, a écrit l’ancien joueur de Toulon. Surtout sa femme et ses enfants. Bien que je n'aie pas joué à ses côtés, je pouvais toujours sentir son mana (son charisme, ndlr) en me heurtant à lui en tant qu'adversaire."

Recordman d'essais sur un match en Super Rugby

Wainui a effectué ses débuts pour la province de Taranaki en 2014, à seulement 18 ans (53 matchs disputés, 75 points). Il a aussi représenté la sélection néo-zélandaise des moins de 20 ans et avait commencé sa carrière en Super Rugby avec les Canterbury Crusaders en 2016. Il a rejoint les Chiefs en 2018: en juin dernier, il a marqué cinq essais contre la franchise australienne des NSW Waratahs lors d'une victoire 40-7 à Sydney, établissant un record pour le plus grand nombre d'essais inscrits par un joueur dans un seul match de Super Rugby.

Les All Blacks, pour lesquels il n’avait jamais joué, lui ont aussi adressé un message sur Twitter. "Nous avons le cœur brisé, indique le message. Sean, tu as été une inspiration et tu ne seras jamais oublié." L’équipe est actuellement réunie aux Etats-Unis pour y disputer un test-match, samedi. Les hommes de Ian Foster rejoindront ensuite l’Europe pour la tournée automnale. Ils ont rendez-vous contre le pays de Galles (le 30 octobre), l’Italie (le 6 novembre), l’Irlande (le 13), puis la France (le 20 au Stade de France).