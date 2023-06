Top 14: Bastareaud et Parisse intègrent le staff de Toulon pour la saison prochaine

Le RC Toulon a annoncé ce lundi l'arrivée d'Andrea Masi au sein du staff. L'ancien international italien y retrouvera deux ex-coéquipiers, Mathieu Bastareaud et Sergio Parisse.

Toulon, qui a terminé la saison à la 7e place du Top 14, a officialisé lundi l'arrivée dans son staff de l'ancien trois-quarts centre international italien Andrea Masi, qui travaillera aux côtés des anciens joueurs du RCT, Sergio Parisse et Mathieu Bastareaud.

Âgé de 41 ans, Masi (95 sélections) "va amener beaucoup de compétences, a affirmé en conférence de presse le manager du club varois Pierre Mignoni. Il est assez novateur et il va apporter un peu de différence sur ce qu'on veut faire par rapport à ce qu'on peut voir en Top 14".

Plusieurs arrivées officialisées pour la saison prochaine

Avec les prolongations déjà annoncées de Maxime Petitjean (spécialiste du jeu au pied), Richie Gray (intervenant rucks et collisions) et Anthony Couderc (responsable de la préparation physique), le RCT a finalisé la composition de son encadrement avec l'intégration des deux néo-retraités, Sergio Parisse et Mathieu Bastareaud.

L'ancien troisième ligne centre (39 ans, 142 sél.) "va être un jeune entraîneur (...) il va apprendre à imposer ses idées et je suis sûr qu'il fera du bon travail", a souligné Mignoni à propos de l'Italien, qui sera notamment en charge de la touche.

Quant à Bastareaud (34 ans, 54 sél.), il "va organiser tout ce qui touche au sportif comme les déplacements, les plannings et le vestiaire", a expliqué Mignoni. Toulon pourra compter sur plusieurs nouveaux joueurs l'an prochain: le centre Selevasio Tolofua, le deuxième ou troisième ligne Yannick Youyoutte, le troisième ligne Esteban Abadie, le demi d'ouverture Enzo Hervé, le deuxième ligne anglais David Ribbans, ainsi que l'ailier néo-zélandais Leicester Faing'Anuku.

Le demi d'ouverture gallois Dan Biggar sera quant à lui bien encore toulonnais pour les deux prochaines années, a également confirmé Mignoni: "Dan va disputer la Coupe du monde et sera après à temps plein avec le club".

Le technicien varois, enfin, n'a pas caché son envie de travailler sur les prolongations de contrat de plusieurs éléments, en évoquant notamment le cas du demi de mêlée Benoît Paillaugue, donné partant pour Montpellier, où il intègrerait l'encadrement. "Benoît n'a pas encore signé (au MHR), ce n'est pas vrai, il est toujours sous contrat avec nous. (...) Il y a de fortes chances pour qu'il parte même si aujourd'hui, rien n'est fait". Mais, a-t-il conclu, "il est hors de question de le laisser partir sans contrepartie financière".