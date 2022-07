Coupe du monde 2023: l’Espagne fait à nouveau appel de son exclusion devant la justice

La Fédération espagnole de rugby a confirmé lundi l’ouverture d’une procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport. L’instance ibérique espère faire lever un retrait de points sur tapis vert entraînant sa non-qualification pour la Coupe du monde 2023.

On pensait l’affaire finie mais non, la Fédération espagnole de rugby a réservé un nouveau rebondissement dans son conflit contre World Rugby. Ce lundi, l’instance dirigeante ibérique a confirmé qu’elle portait son cas devant le Tribunal Arbitral du Sport. Qualifiée sur le terrain pour la Coupe du monde 2023 en France (du 8 septembre au 28 octobre), la sélection espagnole a finalement écopé d’un retrait de points pour avoir aligner un joueur non-éligible et a ainsi perdu son billet pour le Mondial en France.

"Suite à la réunion tenue ce lundi 18 juillet, la Commission de gestion de la Fédération espagnole de rugby (FER), présidée par Mariola Arraiza, a décidé de déposer une déclaration en appel devant le Tribunal d’arbitrage sportif (TAS) en ce qui concerne la sanction imposée par un comité judiciaire indépendant de World Rugby, a indiqué la FER via un communiqué. Une sanction qui a laissé l’équipe espagnole de rugby à XV en dehors de la Coupe du Monde qui doit se tenir en France pendant les mois de septembre et octobre 2023."

L'Espagne regrette "une sanction excessive"

Coupable d’avoir aligné le pilier sud-africain de naissance Gavin van den Berg à deux reprises pendant les qualifications pour la Coupe du monde 2023, l’Espagne a donc vu un organe disciplinaire de World Rugby lui ôter les dix points acquis lorsque l’avant a joué avec les Leones. L’Espagne a ainsi perdu le bénéfice de ses deux larges victoires acquises face aux Pays-Bas en 2021 (52-7) et en 2022 (43-0).

"Avec l'avis de nos services juridiques et à l'unanimité de tous ses membres, le Comité Directeur a décidé de présenter ce recours face à ce qu'il considère comme une sanction excessive et la conséquence d'une tromperie subie par la FER elle-même, a encore précisé la Fédération espagnole de rugby dans son communiqué.

Une décision confirmée lors d’un premier appel auprès de la fédération internationale fin juin. De ce fait, la Roumanie s’est qualifiée directement pour le Mondial dans la poule B en remplacement de l’Espagne. Le Portugal remplace la sélection roumaine lors des repêchages disputera un tournoi qualificatif en novembre 2022 pour une place dans la poule C avec l’Australie, le pays de Galles, la Géorgie et les Fidji.

A moins que le TAS ne donne raison à la Fédération espagnole et ne requalifie les Leones pour la Coupe du monde. En envoyant ainsi la Roumanie en repêchages et le Portugal de Régis Lagisquet à la maison.