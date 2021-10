Rugby: un joueur de Fédérale 1 accusé de racisme contre un adversaire

Un joueur de Limoges (Fédérale 1) est accusé d’avoir proféré des insultes racistes contre l’un de ses adversaires, samedi lors du match face à Drancy. Le Limougeaud dément.

Le match de Fédérale 1 entre Limoges et Drancy (20-6), samedi à Beaublanc, a-t-elle été le théâtre d’insultes racistes? Un joueur de Bondy assure en effet avoir été insulté par un adversaire après l’avoir chambré suite à un plaquage. "Ça va? Pas trop mal", lui aurait-il lancé. Le joueur de l’USAL (union sportive athlétique de Limoges) lui aurait répondu: "non, j’ai pas mal. Et de toute façon, t’es un sale noir."

Un coéquipier confirme la version de la victime présumée

Selon Le Parisien, le club de Seine-Saint-Denis va déposer une réclamation et réfléchirait même à porter plainte. Selon Patrick Dias, président du club, un autre joueur de son équipe a entendu l’insulte. "Je connais le joueur à qui c’est arrivé, a-t-il confié au Parisien. Je le crois à 100%. Cela fait plusieurs années qu’il est là. Il est gêné d’en parler et de se poser en victime. Ce n’est pas sa mentalité."

Le dirigeant dénonce aussi des invectives en provenance des tribunes. "En arrivant, des supporters ont demandé si Limoges jouait contre une équipe d'Afrique, explique-t-il. Ce genre de phrases en tribunes, ça n'arrive pas souvent, on va dire, mais de temps en temps. En revanche, ce qui a été dit sur le terrain, c'est du jamais-vu."

Le joueur de Limoges dément

Du côté des hôtes, l’USAL a mené l’enquête en recoupant les témoignages dont celui du joueur incriminé. "Il a démenti formellement et m’a avoué ne pas avoir prononcé ces mots", a confié au Populaire du Centre, Julien Delaye, le directeur général du club limougeaud, qui avait confié quelques jours plus tôt "ne pas défendre l’indéfendable si indéfendable il y a". "Je n’ai pas de raison de ne pas le croire, a-t-il ajouté. J’ai tendance à faire confiance à mon joueur au même titre que le président de Drancy fait confiance au sien." Deux autres joueurs de l’effectif limougeaud ont confirmé la version de leur coéquipier.

Le joueur incriminé a fait une attestation sur l’honneur que son club va envoyer aux instances. La commission de discipline de la Fédération française de rugby (FFR) devrait prendre le dossier en main.

Violente bagarre entre les Espoirs des deux clubs en lever de rideau

La journée a aussi été marquée par de violents accrochages lors du match des Espoirs disputé en lever de rideau. Une violente bagarre a éclaté et trois joueurs de Limoges ont passé la nuit aux urgences. "Des dossiers médicaux vont être établis et envoyés à la fédération, prévient le directeur général de l’USAP. Le club va déposer une main courante."