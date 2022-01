Toulouse: une nouvelle récompense historique pour Antoine Dupont

Antoine Dupont, demi de mêlée de Toulouse et de l’équipe de France, a été élu personnalité rugbystique de l’année par la presse britannique, ce lundi.

Une récompense de plus pour Antoine Dupont (25 ans). Le demi de mêlée du Stade Toulousain a été élu personnalité rugbystique de l'année 2021 par la presse britannique, ce lundi. Il était en compétition avec le capitaine du pays de Galles Alun Wyn Jones, Simon Middleton, sélectionneur de l’équipe féminine d’Angleterre, la joueuse anglaise Zoe Aldcroft, l’ouvreur anglais Marcus Smith et l’ancien joueur samoan Dan Leo, ancien ouvreur des Samoa désormais patron du syndicat des joueurs du Pacifique.

Dupont devient le premier Français à recevoir ce titre prestigieux depuis Jean-Pierre Rives en 1981. Une grosse performance donc pour un joueur non britannique. Mais Dupont l’a bien méritée après une année 2021 exceptionnelle avec un titre de champion du Top 14 et le sacre européen avec Toulouse. Individuellement, le numéro 9 a été élu meilleur joueur d’Europe, puis meilleur joueur du monde. Il a aussi mené l’équipe de France à un succès magnifique face à la Nouvelle-Zélande (40-25), le 20 novembre dernier.

Absent du début de la préparation pour le tournoi des 6 Nations

Dupont a désormais rendez-vous avec les Bleus pour le tournoi des VI Nations. Mais le joueur a été testé positif et n’a pas pu rejoindre le reste de ses partenaires, dimanche pour le début de la préparation. Huit autres joueurs ont déclaré forfait pour le début de ce stage. Cameron Woki et Uini Atonio sont blessés. Romain Ntamack, François Cros, Gaëtan Barlot, Anthony Jelonch, Cyril Baille et Bernard Le Roux sont, comme Dupont, positifs. Le premier match du XV de France est programmé le 6 février face à l’Italie au Stade de France (16h).

Toulouse n’a pas joué le week-end dernier après l’annulation de son match de Champions Cup face à Cardiff sur décision de l’EPCR. Le club a crié au scandale en assurant avoir respecté le protocole, tout en pouvant présenter suffisamment de joueurs. "Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu des matches reportés, où on appliquait la règle, a expliqué le président de Toulouse, René Bouscatel. Mais l'EPCR n'a pas appliqué la règle cette fois-ci. L'EPCR devait appliquer le protocole français, et Toulouse le respectait, l'avis était favorable de la part de la commission médicale de la LNR. L'EPCR a inventé et est passé outre sa réglementation pour faire annuler le match."