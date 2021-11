France-All Blacks: grosse audience pour l'exploit des Bleus

L’énorme exploit du XV de France, vainqueur de la Nouvelle-Zélande (40-25) pour son 3e test-match au Stade de France, a été suivi par 6,3 millions de téléspectateurs samedi soir sur France 2.

Il n’y a pas que les 79.000 spectateurs du Stade de France qui ont vibré samedi soir. Le XV de France a aussi fait rêver des millions de téléspectateurs en battant magistralement la Nouvelle-Zélande (40-25), pour son 3e et dernier test-match de la tournée d’automne. L’exploit des joueurs de Fabien Galthié a réuni 6,3 millions de personnes devant France 2, diffuseur du match, indique Médiamétrie ce dimanche matin. La chaine du service public a obtenu un pic d’audience à 7,6 millions et réalise une part de marché de 28,6%.

La meilleure audience automnale depuis 2009

Un gros score qui permet à France 2 de pointer en tête des audiences de samedi en prime time devant France 3 (4,4 millions pour "Meurtres dans les Trois Vallées") et TF1, qui a attiré 4,1 millions de téléspectateurs pour les NRJ Music Awards.

Ce France-All Blacks est la 3e meilleure audience de l’année pour les Bleus, après les matchs du Tournoi des Six Nations face à l’Angleterre (6,4 millions) et l'Ecosse (7,6 millions). Et le XV de France fait son plus gros carton d’audimat sur un test-match de la tournée d’automne depuis 2009, pour le dernier succès tricolore face aux Néo-zélandais.

Avant de rassembler 6,3 millions de fans samedi soir, les Bleus avaient réuni 4,2 millions face à l’Argentine et 3,5 millions contre la Géorgie. Enfin, un peu plus tôt dans la journée de samedi, les Bleues, elles aussi vainqueurs de la Nouvelle-Zélande (29-7), ont également réalisé une très belle audience sur France 2 avec 1,9 millions de télespectateurs (19,8%).