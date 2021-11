France-All Blacks: après l'exploit des Bleus, Galthié parle de "l'ambition du titre mondial"

Le XV de France a signé un exploit XXL et historique en battant la Nouvelle-Zélande ce samedi (40-25), pour conclure la tournée d'automne en étant invaincu. De quoi donner des idées pour la Coupe du monde 2023.

Fabien Galthié ne s'en cache pas: le titre mondial est une "ambition". C'est le mot employé ce samedi par le sélectionneur du XV de France, après l'exploit fabuleux des Bleus contre les All Blacks (40-25). Un succès historique qui a de quoi donner des idées, à moins de deux ans de la Coupe du monde 2023 sur le sol français.

"Ce résultat est l'une des conséquences de notre ambition"

Pour le technicien, ce match est un maillon de l'envie de titre au Mondial, voire même une conséquence, plus qu'une cause. "Ce n'est pas ce résultat qui fait de nous un candidat au titre mondial, c'est notre ambition, affirme Fabien Galthié. C'est l'ambition des joueurs, la manière dont on vit l'expérience, la préparation, ce chemin depuis deux ans. Candidat au titre mondial, c'est notre façon de vivre et notre ambition. Ce résultat est l'une des conséquences."

"Sur la construction de la tournée, la manière de manager les joueurs, on a vu 42 joueurs... il commence vraiment à y avoir des repères collectifs forts, une expérience collective qui nous permet, quoi qu'il arrive, d'être dans le coup jusqu'à la fin du match. L'équipe est en place collectivement et a des armes à disposition", note également le sélectionneur, après cette invincibilité lors des trois matchs de la tournée. Le moral est bon, les résultats sont là. Difficile de faire mieux.