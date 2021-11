France-All Blacks: le message du président Macron après l'exploit de folie des Bleus

Emmanuel Macron s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux ce samedi soir, pour saluer l'exploit des Bleus (et des Bleues) face à la Nouvelle-Zélande dans cette tournée d'automne.

Splendide samedi pour le rugby français. Les Bleues avaient montré la voie dans l'après-midi, en battant avec la manière la Nouvelle-Zélande (29-7) à Castres pour boucler leur tournée d'automne en étant invaincues. Les Français les ont imitées un peu plus tard, avec un exploit majuscule face aux All Blacks (40-25), au Stade de France.

Emmanuel Macron, qui avait rendu visite aux deux équipes de France lundi, a posté un message pour saluer ces deux superbes succès: "Deux victoires des Bleus aujourd’hui en rugby face aux mythiques joueurs néo-zélandais! Nos équipes de France féminine et masculine finissent invaincues de leur tournée d'automne. LA GAGNE!", salue le président de la République sur Twitter.

Les Bleus comme les Bleues signent un sans-faute dans cette tournée d'automne. Le XV de France masculin signe même un succès record face à la Nouvelle-Zélande, avec un écart au score jamais réalisé face aux All Blacks.

"Je ne sais pas si on réalise. En tout cas, les sensations sont là autant pour nous que pour le public, a indiqué le demi de mêlée. On savait que les chiffres n'étaient pas pour nous et même si on s'est fait peur sur la reprise, le scénario est incroyable, s'est réjoui Antoine Dupont sur France 2. Le score est là à la fin, avec la manière. C'est incroyable."