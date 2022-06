Rugby: des Barbarians au fort accent français pour affronter l’Angleterre

Sélectionneur exceptionnel des Barbarians britanniques pour le test-match face à l’Angleterre, Fabien Galthié a convoqué 19 joueurs français. Le patron du XV de France s’appuiera notamment sur Charles Ollivon en tant que capitaine.

Comme un petit air de crunch entre la France et l’Angleterre. Fabien Galthié, qui dirige exceptionnellement les Barbarians pour le duel contre le XV de la Rose à Twickenham ce dimanche, a convoqué 19 joueurs français et 23 joueurs (sur 24) évoluant en France comme le roc australien de La Rochelle Will Skelton ou le feufollet du LOU Davit Niniashvili.

Parmi eux Charles Ollivon. L'ancien capitaine du XV de France retrouvera cette fonction à l’occasion du test-match des Barbarians britannique. Le troisième ligne de Toulon sera accompagné de onze autres joueurs qui ont participé au Grand Chelem du XV de France lors du tournoi des VI Nations en février dernier comme l’ailier clermontois Damien Penaud, le Lyonnais Dylan Cretin ou le centre du Racing Virimi Vakatawa.

Des essais avant la tournée au Japon

Le staff du XV de France dirigera exceptionnellement les Barbarians britanniques cette semaine puis attendra les résultats des demi-finales du Top 14 pour constituer le groupe tricolore en vue de la tournée estivale au Japon.

Cette rencontre des Barbarians britannique servira de préparation informelle à certains joueurs convoqués pour la tournée de l'équipe de France au Japon, le 2 et 9 juillet prochains, dont la liste des Bleus sera dévoilée ensuite après le match des Baabaas contre l'Angleterre.

La liste de 24 joueurs convoqués avec les Barbarians

Avants: Jean-Baptiste Gros (FRA, Toulon), Trevor Nyakane (AFS, Racing 92), Pierre Bourgarit (FRA, La Rochelle), Dany Priso (FRA, La Rochelle), Christopher Tolofua (FRA, Toulon), Sipili Falatea (FRA, Clermont), Thomas Laclayat (FRA, Oyonnax), George Kruis (ENG, Panasonic Wild Knights), Will Skelton (AUS, La Rochelle), Thomas Lavault (FRA, La Rochelle), Dylan Cretin (FRA, Lyon), Levani Botia (FIJ, La Rochelle), Charles Ollivon (FRA, Toulon), Yoan Tanga (FRA, Racing 92), Sekou Macalou (FRA, Stade Français).

Arrières: Baptiste Couilloud (FRA, Lyon), Nolann Le Garrec (FRA, Racing 92), Antoine Hastoy (FRA, Pau), Louis Carbonel (FRA, Toulon), Tani Vili (France, Clermont), Virimi Vakatawa (France, Racing 92), Damien Penaud (France, Clermont), Davit Niniashvili (GEO, Lyon), Max Spring (France, Racing 92).