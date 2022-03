Test-match: le staff du XV de France va diriger les Barbarians... britanniques

Tout juste auréolé d'une victoire dans le Tournoi des VI Nations, avec en prime le Grand Chelem, le staff du XV de France mènera l'équipe des Barbarians britanniques lors d'un choc spectaculaire face à l'Angleterre. Une pige avant de filer au Japon pour les matchs des Bleus prévus les 2 et 9 juillet prochain selon les informations du journal L'Equipe et confirmée par RMC Sport.

Les Bleus ont décidément la cote en ce moment. Pas seulement les joueurs du XV de France mais également leur staff. En attendant de savoir si Antoine Dupont ou Grégory Alldritt remporteront le titre de meilleur joueur du Tournoi des VI Nations 2022, l'encadrement tricolore va faire une petite infidélité à son groupe.

Comme indiqué par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, le staff de Fabien Galthié dirigera les Barbarians britanniques contre l’Angleterre, le 19 juin à Twickenham lors d'un test-match entre le XV de la Rose et l'équipe composée d'un amalgame de plusieurs stars issues de différentes nationalités.

"C’est fantastique. C’est une opportunité. Vous pensez bien que le rugby aujourd’hui prend une autre dimension, a confirmé William Servat, entraîneur des avants tricolores lors de son passage ce mardi dans le Super Moscato Show. L’équipe de France avec cette proposition prend aussi une autre dimension. Fabien Galthié aujourd’hui le montre à l’ensemble du rugby mondial. Et nous, bien évidemment on montre un peu que l’on existe, que nos joueurs sont fantastiques. On s’est posé pendant des années comment pourquoi… et aujourd’hui tout va bien. Il faut que cela dure car c’est une période transitoire mais l’objectif c’est la Coupe du monde."

Une pige avant de filer au Japon

Le staff des Bleus s'envolera ensuite vers le Japon pour les deux tests du mois de juillet sans les finalistes du Top 14 et plusieurs cadres laissés au repos (les 2 et 9 juillet). Ce rendez-vous à Londres se déroulera le même week-end que les demi-finales du Top 14 (les vendredi 17 et samedi 18 juin, à Nice).

Un joli coup pour les Baa-Baas britanniques qui s'offrent ainsi un renfort de poids pour diriger l'équipe. Cette information intervient quelques jours après la fabuleuse victoire du XV de France dans le Tournoi des VI Nations, avec en prime un Grand Chelem bouclé par un probant succès contre l'Angleterre (25-13) samedi au Stade de France.

Habitué à effectuer des piges dans différentes équipes, l'encadrement des Bleus semble prendre un réel plaisir à s'entraîner à entraîner. Avant les Barbarians britanniques, Fabien Galthié et son staff ont déjà multiplié les expériences, notamment auprès de clubs amateurs, depuis le début de leur mandat.

Les Bleus rêvent d'un record en juillet

Sous la houlette du technicien français, les Baas-Baas tenteront de faire mieux qu'en juin 2019 et cette spectaculaire défaite contre le XV de la Rose d'Eddie Jones (51-43). Après cette rencontre, forcément particulière, Fabien Galthié et son staff reprendront leur travail avec le groupe français et voudront décrocher au Japon deux nouveaux succès.

Ce qui porterait leur belle série à dix matchs consécutifs sans perdre et une performance inédite depuis près plus de 41 ans. En 1981, le XV de France avait signé neuf victoires toutefois entrecoupées d'un match nul. Le groupe de Fabien Galthié peut faire mieux cet été...après une pige du sélectionneur du côté des Barbarians britanniques.