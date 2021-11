XV de France: "Ça montre que c'est possible", lance Dupont après la défaite des Blacks en Irlande

Antoine Dupont est revenu en conférence de presse sur la victoire héroïque des Irlandais face aux All Blacks, prochains adversaires des Bleus la semaine prochaine. Un motif d'espoir, même si les Néo-Zélandais, bien que dominés samedi, restent de redoutables compétiteurs.

En joueur averti, Antoine Dupont le sait mieux que personne, les Blacks sont capables de créer de grandes choses à partir de rien. Raison pour laquelle, le capitaine et demi de mêlée du XV de France se méfie beaucoup des partenaires de Brodie Retallick, malgré la défaite surprise des Néo-Zélandais, étouffés à Dublin (29-20). Le XV du Trèfle s’est offert la Nouvelle-Zélande pour la troisième fois de son histoire à l’issue d’un match héroïque, époustouflant de générosité, samedi.

Des All Blacks acculés comme jamais

"On l'a regardé. Les Irlandais ont fait un match exemplaire, ils ont maintenu les Blacks sous pression pendant la quasi totalité du match, a constaté Dupont. Et malgré ça, avec des miettes, on a vu qu’ils étaient capables de tenir au score et presque de faire basculer le match à quelques minutes de la fin sur une action où ils remontent tout le terrain. Après, on sait l’exploit de gagner contre eux, ça montre aussi que c’est possible." De quoi donner des idées aux Français.

Rarement les Néo-Zélandais, prochains adversaires des Bleus le samedi 20 novembre, au Stade de France, ne sont apparus aussi acculés et dominés par une nation de l’hémisphère nord que lors de ce match face à l’Irlande. Mais même archi-dominés, les All Blacks n’en restent pas moins redoutables et l’Irlande a vacillé lorsque Will Jordan a réduit le score, ramenant son équipe à seulement trois points. Heureusement pour les Irlandais, la fin de la partie était maîtrisée.