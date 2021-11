XV de France: l’intervention façon séminaire de Macron aux Bleus ce lundi

Emmanuel Macron, le président de la République, va rendre visite aux équipes de France masculine et féminine de rugby, ce lundi à Marcoussis, lors d’une intervention où il prendra la parole de manière un peu particulière.

Les équipes de France de rugby vont recevoir la visite d’Emmanuel Macron, le président de la République, ce lundi. Le chef de l’Etat sera accompagné de sa femme, Brigitte, et partagera le déjeuner avec les deux équipes masculine et féminine, toutes deux victorieuses ce week-end. Le couple présidentiel ne manquera pas de saluer les succès des Bleues face aux Néo-Zélandaises (38-13) samedi et celui des hommes face à la Géorgie (41-15), sans oublier de leur adresser un message d’encouragement pour le choc face aux All Blacks, samedi au Stade de France (21h).

"L'occasion pour le chef de l'État de venir encourager les équipes nationales en cette tournée d'automne, et en amont de leurs matchs contre la Nouvelle-Zélande le 20 novembre prochain, répétition du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 pour le Quinze de France, indique le communiqué de l’Elysée. Un soutien qui s'inscrit dans la préparation du Mondial 2022 en Nouvelle-Zélande pour l'équipe de France féminine et du Mondial 2023 en France pour l'équipe masculine."

Mais ce ne sera pas leurs seules interventions. Selon L’Equipe, Emmanuel Macron se livrera ensuite à un exercice un peu particulier. A huis clos, il évoquera son parcours, ses idées et son expérience devant les joueurs, qui seront ensuite invités à lui poser des questions. Une pratique mise en place par Fabien Galthié, sélectionneur habitué à tenir des séminaires en entreprise, et Raphaël Ibanez, manager de équipe de France.

Plusieurs invités s’y sont déjà livrés auprès des joueurs, comme le marin Thomas Coville ou le chef Guy Savoye. Selon L’Equipe, Galhié et Ibanez avaient proposé l’exercice à Macron dès 2020 mais le rendez-vous a été repoussé en raison de la pandémie.