XV de France: "Les All Blacks vont être remontés contre nous" prévient Cameron Woki

Invité sur RMC ce dimanche, le deuxième ligne du XV de France Cameron Woki est revenu sur la victoire contre la Géorgie ce dimanche (41-15), avec en ligne de mire le match contre les All Blacks samedi.

"Les All Blacks n’ont pas l’habitude de perdre, donc ils vont être remontés contre nous". Invité sur RMC ce dimanche, le deuxième ligne du XV de France Cameron Woki a prévenu avant de rencontrer les All Blacks au Stade de France samedi prochain. Les Néo-Zélandais, défaient (20-29) par les Irlandais à Dublin, vont vouloir se rattraper face aux Bleus. Le joueur de l'UBB est également revenu sur la victoire qu'il juge "mitigée" face aux Géorgiens (41 à 15).

"Ça a été un match compliqué parce que la Géorgie est une équipe dense et physique qui apporte beaucoup de combats. On a essayé de bien les marquer sur la conquête et ça a plutôt bien fonctionné aujourd’hui", résume Cameron Woki, qui a retrouvé le Matmut Atlantique à l'occasion de la rencontre. Lui qui évolue habituellement en tant que troisième ligne à l'Union Bordeaux-Bègles, a occupé le poste de deuxième ligne lors de cette victoire: "C’est un retour à la maison avec un poste que je n’occupe pas d’habitude. C’était nouveau pour moi, mais j’étais très ému de jouer au Matmut et j’ai adoré jouer à ce poste que je ne connaissais pas".

"C’est la meilleure équipe du monde"

Cameron Woki a pourtant confié que cette victoire n'était pas pleinement satisfaisante pour le vestiaire: "L'ambiance était assez mitigée. On avait ce côté où on était super content du résultat, super content du score, c’était un autre match de gagné donc on était super heureux. Ce côté où l’on sait qu’il y a des choses à gommer, des progrès à faire pour être au plus proche des Blacks la semaine prochaine". Une rencontre que le XV de France attend, avec forcément un peu d'appréhension. "C’est la meilleure équipe du monde, donc forcément il y a du niveau à tous les postes, justifie Cameron Woki. Ils n’ont pas l’habitude de perdre donc ils vont être remontés contre nous. On va préparer ce match au mieux, être concentrés sur nous, et on veut être en forme samedi soir."

"On a un repas prévu entre nous et on va surtout bien récupérer"

Même si Fabien Galthié ne veut pas l'avouer, la victoire de l'Irlande face aux Blacks samedi (29-20) va servir aux Bleus. "Dès demain, on va revoir le match des Blacks face à l’Irlande, explique le joueur de l'UBB. Moi, j’ai vu le match et c’est grâce à l’intensité qu’ont mise les Irlandais et la possession du ballon qu’ils ont pu scorer." Le joueur de 23 ans avoue vivre "un rêve" en affrontant les All Blacks à domicile: "C’est un rêve, c’est des matchs que l'on regarde à la TV. Quand j’étais petit, j’étais émerveillé de voir cette équipe sur le terrain".

En attendant, pas de répit pour le XV de France, ni même de fête après cette victoire. "Le programme c'est: retour sur Paris, à Marcoussis, annonce Camero Woki. On a un repas prévu ce soir (dimanche) entre nous et on va surtout bien récupérer parce que le prochain match est dans six jours."