XV de France: Galthié et Dupont lancent le duel face aux All Blacks

Le XV de France a battu la Géorgie (41-15), ce dimanche à Bordeaux, et se prépare à défier la Nouvelle-Zélande samedi prochain. Le sélectionneur Fabien Galthié et le capitaine Antoine Dupont ont repéré plusieurs motifs de satisfaction, malgré un succès brouillon.

Les Bleus reçus deux sur deux. Après une victoire arrachée contre l’Argentine (29-20), le XV de France a enchaîné ce dimanche par un large succès contre la Géorgie (41-15). Si tout n’a pas été parfait, les protégés de Fabien Galthié ont engrangé de la confiance avant le choc de cette tournée d’automne contre les All Blacks, samedi prochain au Stade de France.

"La victoire, vraie satisfaction. Le score, vraie satisfaction, a réagi le sélectionneur lors de sa conférence de presse d’après-match. Par moments, avec la possession, notre conquête avec la mêlée et les ballons portés ou les touches. Par moments aussi, notre animation offensive sur la largeur. Par moments, notre jeu de chasse et de dépossession qui a amené la Géorgie à nous rendre la possession."

Le duo Jalibert-Ntamack maintenu?

Parmi les autres satisfactions du jour, le staff tricolore aura probablement apprécié la performance du duo Jalibert-Ntamack, plus en forme que contre les Pumas. Après la victoire face aux Géorgiens, Fabien Galthié a toutefois refusé de garantir la reconduction de la doublette face aux Blacks.

"On va prendre le temps de réfléchir. C’est ce que l’on cherchait sur les deux premiers matchs, chaque fois on a fait des rotations pour envisager des modifications par rapport aux hommes et à la stratégie, a enchaîné le technicien. On a assez d’éléments pour prendre la décision qui nous semblera la meilleure pour samedi prochain."

Galthié: "Il ne faut pas copier les Irlandais"

Peut-être que la brillante prestation de l’Irlande, victorieuse de l’ogre kiwi ce week-end (29-20), donnera des idées sur la manière de jouer et de s’attaquer au défi All Blacks. Là encore, le sélectionneur a refusé de trop en dire sur l’organisation tactique de son équipe.

"Il faut savoir que les Irlandais ont leur propre rugby, leur propre jeu. Il ne faut pas copier les Irlandais si ce n’est essayer d’être aussi brillants qu’eux sur le fond comme sur la forme. Mais on n’a pas le même jeu, pas les mêmes joueurs et pas le même rugby."

Dupont veut "tout donner pour ne pas avoir de regrets"

A six jours d’affronter la Nouvelle-Zélande à Saint-Denis, Fabien Galthié a quand même profité de son passage devant les journalistes pour faire passer un message à son groupe.

"Quand on a 25 ans de moyenne d’âge et que les meilleurs joueurs au monde viennent vous défier, cela vous habite, a lancé le sélectionneur du XV de France. Je pense que vous avez envie de vous mettre en face et je pense que vous avez envie de vous mettre à leur hauteur voire plus."

Antoine Dupont lors du test-match des Bleus contre la Géorgie © AFP

Présent à ses côtés en conférence de presse, Antoine Dupont a approuvé et partagé l’avis de son coach.

"C’est un grand défi, c’est hyper motivant. On sait que l’on n’est pas favoris. Quand on est joueur, c’est hyper motivant de pouvoir se mesurer à ces joueurs-là car cela arrive quand même assez rarement. Quand on a cette chance, il faut savoir la saisir et tout donner pour ne pas avoir de regrets."

Et Fabien Galthié de conclure: "J’ai envie de dire aux joueurs qu’ils ont tout à gagner dans ce joli défi".