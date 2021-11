XV de France: la grosse émotion de Mauvaka, qui s'effondre en larmes et dédie le match à son père

Auteur de deux essais ce samedi lors de la victoire du XV de France (40-25) face à la Nouvelle Zélande, le talonneur Peato Mauvaka a fini la rencontre en larmes. Le joueur de 24 ans, originaire de Nouvelle-Calédonie, a eu une grosse pensée pour son père, décédé brutalement en 2018 et fan des All Blacks.

L'émotion était vive pour Peato Mauvaka après la victoire du XV de France ce samedi (40-25) face à la Nouvelle-Zélande. Le talonneur, titulaire face aux All Blacks, a brillé en inscrivant deux essais au cours de la partie, lui qui était sur le banc lors des matchs de la tournée d'automne face à l'Argentine et à la Géorgie. Surtout, l'habituel remplaçant au poste de numéro 2 avait une grosse pensée pour son père, décédé en août 2018.

Titulaire en raison du forfait de Julien Marchand, Peatu Mauvaka ne pouvait pas cacher ses larmes au coup de sifflet final. "C'était un rêve. J'ai joué contre l'équipe favorite de mon père, je ne pourrais pas décrire mes émotions, a réagi le joueur de 24 ans au micro de France Télévisions. C'est trop compliqué de parler."

Son père est décédé brutalement en 2018

Fin 2018, alors à Toulouse, Peatu Mauvaka avait appris le décès brutal de son père, empoissonné par un poisson. Il n'avait pas pu retourner sur son île natale, en Nouvelle-Calédonie, à 17.000 kilomètres de Paris, puisque le talonneur devait connaître alors sa première titularisation avec les Rouge et Noir, en Top 14, sur la pelouse de Clermont.

Un match qu'il avait disputé, la boule au ventre et la mémoire dans la peau. "Je voulais lui rendre hommage. Je me devais d'être aux funérailles mais il aurait voulu que je joue ce match. Je le savais et j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit: "Que tu revienne ou pas, que tu joue ou pas, il sera fier de toi." Cela m'a touché", expliquait-il à l'époque.

Ce samedi, Peatu Mauvaka a été réconforté ensuite par son sélectionneur Fabien Galthié mais aussi par ses coéquipiers. Le talonneur du Stade Toulousain, originaire de Nouméa, est l'une des grosses satisfactions de cette tournée d'automne, lui qui a inscrit cinq essais en trois matchs.

Pour sa deuxième titularisation ce samedi avec les Bleus, Peato Mauvaka a profité de deux ballons portés minutieusement construit par son clan pour s'offrir un doublé (3e, 33e), comme face à la Géorgie dimanche dernier à Bordeaux. Derrière Marchand dans la hiérarchie des numéros 2, Mauvaka a fêté seulement sa 8e sélection, lui qui avait découvert l'équipe de France en août 2019, un peu moins d'un an après le décès de son père.

Finalement, il avait pu retourner en Nouvelle-Calédonie quelques mois après cette terrible perte, grâce à une cagnotte organisée par les joueurs et dirigeants du Stade toulousain. Des souvenirs qui sont sans doute remontés à la surface au Stade de France, pour une victoire historique pour les Bleus, qui ne s'était plus imposés face aux All Blacks depuis 2009.