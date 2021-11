XV de France: Laporte veut être sur "la grille de départ" des prétendants au titre mondial

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, voit dans l’exploit des Bleus face à la Nouvelle-Zélande (40-25) un acte permettant aux joueurs de prendre conscience de leur potentiel pour gagner la Coupe du monde 2023.

Il ne crie pas encore victoire. Mais Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby (FFR), savoure le large succès du XV de France face à la Nouvelle-Zélande (40-25), samedi en test-match. Pour lui, cela confirme le potentiel de l’équipe et lui permet de situer son niveau parmi ceux des meilleures nations.

"Les joueurs ont compris qu’ils sont au niveau de ce qu’il se fait de mieux"

"Je n’ai jamais eu de doute, confie le patron du rugby français. C’est une équipe jeune – entre 24 et 25 ans de moyenne d’âge – qui se construit, qui avance. Depuis deux ans, c’est une équipe avec un staff qui travaille bien. Il n’y a pas de doute à avoir. Il y a une construction qui se fait et ce n’est pas pour ça que nous sommes les meilleurs du monde aujourd’hui. Il faut savoir raison garder. Comme je disais aux joueurs, ils ont compris qu’ils sont au niveau de ce qui se fait de mieux dans le monde entier et qu’il faut continuer à travailler. Gagner une fois, c’est bien mais il faut que ça dure."

Après de nombreuses défaites rageantes en fin de match, le XV de France a cette fois tenu le coup et même enfoncé les All Blacks alors que ces derniers étaient revenus à deux points (27-25). Et envoyé un signal à ses concurrents à deux ans de la Coupe du monde en France. Pour Bernard Laporte, ce succès va servir de prise de conscience au groupe même s’il le maintient sous pression.

"Il faut qu’on soit sur la grille de départ des trois ou quatre équipes qui peuvent être championnes du monde"

"Les joueurs ont compris qu’ils sont à ce niveau de gagner une Coupe du monde mais ça ne tient à rien de gagner une Coupe du monde, précise-t-il. On le sait. C’est déjà bien de se dire ‘on y est’. Mon message est clair: depuis le début, je dis qu’il faut qu’on soit sur la grille de départ, de faire partie des trois ou quatre équipes qui peuvent être championnes du monde. Jusqu’à présent nous ne l’étions jamais. De temps en temps, on faisait un exploit parce que les autres se retrouvaient dans le fossé, on faisait un exploit et on se retrouvait en finale. Mais l’équipe championne du monde est une équipe qui gagne régulièrement, qui a des statistiques positives. Il reste 22 mois à cette équipe à commencer par un tournoi des VI Nations dans deux mois et demi qui sera important."