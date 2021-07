XV de France: sept changements pour le dernier test face à l'Australie, première pour Hastoy

Le staff du XV de France a dévoilé la composition d'équipe pour le troisième et dernier test-match en Australie, samedi à Brisbane (12h05). Sept changements ont été effectués, l'ouvreur Antoine Hastoy va fêter sa première sélection.

Le XV de France tentera de remporter la tournée en Australie, samedi lors du troisième et dernier test-match, avec une équipe modifiée. Le staff a annoncé la composition du XV ce jeudi et a décidé d'opérer sept changements dans le XV par rapport à celui qui a débuté lors du deuxième test-match remporté mercredi (28-26).

L'ouvreur palois, Pierre Hastoy sera titulaire et va fêter sa première sélection. Il remplace Louis Carbonel, titulaire lors des deux premiers matchs. "Il nous a montré qu'il avait le potentiel pour entrer dans l'équipe, animer le jeu et manier le ballon", a confié Fabien Galthié qui s'est fié à son "intuition" et son ressenti des prestations du joueur aux entraînements.

"On a réfléchi sur la fraicheur mentale, explique-t-il. Louis a fait deux matchs pleins de 80 minutes. Il nous a semblé qu'il (Hastoy) pouvait nous apporter de la fraicheur, par rapport à la qualité de ses entrainements. Il semblait en état de fraicheur pour être compétitif samedi."

Sur le banc, Alexandre Bécognée (24 ans), troisième ligne de Montpellier, et Julien Hériteau (26 ans), centre de Toulon, fêteront leur première cape s'ils entrent en jeu.

Six joueurs enchainent un troisième match, neuf n'ont pas joué

Parmi les autres changements, Pierre-Louis Barassi remplace Jonathan Danty au centre, tout comme Teddy Thomas, aligné à l'aile à la place de Gabin Villière, victime d'une entorse à la cheville. La première ligne évolue aussi avec les titularisations des piliers Sipili Falatea et Enzo Forletta à la place de Wilfrid Hounkpatin et Jean-Baptiste Gros. Romain Taofifenua, auteur d'une grosse entrée mercredi, reprend place en deuxième ligne et pousse Pierre-Henri Azagoh sur le banc. Il y a aussi un changement en troisième ligne avec Dylan Cretin, préféré à Ibrahim Diallo.

Plusieurs choix ont été réalisés en raison de blessures ou d'un état de fatigue très avancé. La liste comprend Gabin Villière, Jean-Baptiste Gros, Jonathan Danty, Killian Geraci, Sekou Macalou et Florent Vanverberghe, qui n'a pas joué un match lors de cette tournée.

C'est le cas de huit autres joueurs: Romain Buros, Gervais Cordin, Etienne Fourcade, Patrick Sobella (blessé), Clovis Le Bail, Joris Segonds, Tani Vili et Alivereti Raka. Raphaël Ibanez, manager de l'équipe de France, a eu une pensée pour eux qui "n'ont pas eu la chance, ni l'opportunité de porter le maillot bleu pendant la tournée". A l'inverse, six joueurs vont enchainer un troisième match (Jaminet, Penaud, Vincent, Couilloud, Jelonch et Barlot).

Le XV de la France pour le dernier test-match en Australie: Jaminet - Penaud, Barassi, Vincent, Thomas - (o) Hastoy, (m) Couilloud - Jelonch (cap), Woki, Cretin- Taofifenua, Cazeaux - Falatea, Barlot, Forletta

Remplaçants: Etrillard, Walcker, Bamba, Azagoh, Bécognée, Iribaren, Bouthier, Hériteau