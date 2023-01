Top 14: Toulouse sans Dupont, Marchand et Jelonch à La Rochelle

Le Stade Toulousain se déplacera sur la pelouse du champion d'Europe en titre, La Rochelle, sans ses internationaux Antoine Dupont, Julien Marchand et Anthony Jelonch samedi prochain lors de la 15e journée de la saison en Top 14.

Le Stade Toulousain a mis quelques joueurs au repos cette semaine. Le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, ne sera pas du déplacement à La Rochelle samedi prochain lors de la 15e journée de la saison en Top 14.

Posséder douze points d’avance sur la troisième place donne un peu de confort au Stade Toulousain. Après sa brillante victoire à Clermont dimanche (13-32), le leader du Top 14 continue de donner un peu de repos à ses cadres. Après Peato Mauvaka et Romain Ntamack en Auvergne, d’autres internationaux bénéficient de congés cette semaine.

Un mois de janvier compliqué pour le Stade Toulousain

En premier lieu Antoine Dupont. Sur le pont en Coupe d’Europe puis face à Castres et Clermont, où il a évolué à l’ouverture, le capitaine du quinze de France va pouvoir souffler. Il ne sera pas du déplacement à Marcel Deflandre, tout comme Julien Marchand et Anthony Jelonch, également laissés au repos.

Le deuxième ligne international Thibaud Flament (tension musculaire), le centre Pita Akhi, toujours en délicatesse avec un genou et Ange Capuozzo (main), trop juste ne seront pas du voyage non plus. A l’inverse, Chocobares, Fouyssac et le troisième ligne international François Cros postulent. Ce dernier n’a plus joué depuis mi-septembre.

Après son déplacement sur la pelouse du champion d'Europe en titre, le Stade Toulousain rencontrera Sale avant de recevoir le Munster. Janvier se terminera par la réception de Montpellier, actuellement à la lutte pour les play-offs.