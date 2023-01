EN DIRECT - Top 14: suivez la rencontre entre Clermont et Toulouse pour la 14e journée

Faire preuve d’initiatives

« Il va falloir se créer des opportunités, garder le ballon, jouer les coups et pas simplement défendre », a prévenu le technicien clermontois, Jono Gibbes. Pour ne pas subir les qualités individuelles des Rouge et Noir (ils sont toujours les plus performants du championnat avec 9 essais inscrits sur turnover), la Yellow Army devra donc de tenir le ballon car les 230 plaquages effectués contre Brive (un record !) lors de la précédente journée risquent de pas suffire.