Bayonne: Grégory Patat remplacera Yannick Bru à la fin de la saison

L'Aviron Bayonnais a officialisé ce jeudi la signature de Grégory Patat en tant que futur manager du club. Il succèdera à Yannick Bru, dont le contrat se termine en fin de saison.

L'Aviron Bayonnais prépare l'avenir. Le club basque a officialisé ce jeudi la nomination de Grégory Patat au poste de manager. L'ancien entraîneur des avants du Stade Rochelais rejoindra le Sud-ouest à partir du 1er juillet 2022, a annoncé le club dans un communiqué.

"Je suis très fier et très heureux de la confiance accordée par les dirigeants bayonnais, de la volonté commune de poursuivre le travail entrepris et de réaliser un projet très ambitieux. Nous souhaitons tous réinstaller durablement ce club historique dans le gratin du rugby français", a commenté le technicien gersois, qui s’est engagé pour deux saisons.

Bayonne toujours en course pour la montée en Top 14

Cette nomination intervient quelques jours après l'annonce du départ de Yannick Bru, qui quittera l'Aviron Bayonnais en fin de saison. Maintenu en poste malgré la relégation en Pro D2 à l'issue d'un barrage rocambolesque face à Biarritz en juin dernier, l'ancien talonneur réalise un début de saison correct avec son équipe, troisième de Pro D2 à quatre points du leader Mont-de-Marsan.

Doté de l’effectif le mieux armé sur le papier, au sein duquel la stabilité a primé à l'intersaison, les Bayonnais n'ont perdu que deux de leurs dix premiers matchs de la saison, dont le dernier à Jean Dauger face au leader (14-33). Mais un calendrier costaud attend les hommes de Yannick Bru, avec deux déplacements à Oyonnax et Bourg-en-Bresse, et les réceptions de Carcassonne et Montauban.