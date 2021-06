Biarritz : Vincent Martin, un renfort de plus en approche

INFO RMC SPORT - Le centre polyvalent Vincent Martin, non conservé par Montpellier où il évoluait depuis 2016, va s’engager à Biarritz, promu en Top 14.

Le Biarritz Olympique prépare plus que jamais la saison prochaine. Le club basque, qui a décroché son billet pour le Top 14 grâce à victoire arrachée contre Bayonne en barrage d’accession le 12 juin dernier, multiplie les recrutements pour composer l’équipe la plus compétitive possible.

De nombreuses recrues ont déjà signé, à commencer par le centre international Tevita Kuridrani (30, 61 sélections) qui s’est engagé pour trois ans, ainsi que le pilier international irlandais du Munster James Cronin (30 ans, 3 sélections) qui portera les couleurs du BO durant les deux prochaines saisons, sans oublier l’arrivée du technicien gallois Barry Maddocks dans le staff comme entraîneur des ligne arrières (alors que Shaun Sowerby, responsable des avants, a lui prolongé son contrat jusqu’en 2023). Et ce n’est pas terminé.

Selon nos informations, Vincent Martin jouera lui aussi au Pays Basque. Le centre, en fin de contrat à Montpellier où il évoluait depuis cinq saisons, va s’engager pour deux saisons.

Le centre ou ailier de 28 ans, passé par Toulon, Lyon et Oyonnax, viendra compléter l’effectif biarrot cet été. Cette saison, Martin a disputé 15 matchs de championnat et 4 en Coupe d’Europe avec le MHR.