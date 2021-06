Biarritz: James Cronin signe deux ans

Le pilier gauche international irlandais du Munster James Cronin (30 ans, 3 sélections) s’est engagé pour deux ans avec Biarritz.

Une recrue de plus pour le Biarritz Olympique. Le club basque, qui a décroché son billet pour le Top 14 grâce à sa victoire arrachée aux tirs au but contre Bayonne en barrage d’accession le 12 juin dernier, continue son recrutement pour la saison prochaine. De nombreux joueurs se sont déjà engagés, à commencer par le centre international australien Tevita Kuridrani, qui a paraphé un contrat de trois ans comme indiqué. Et ce n’est pas fini.

Nos confrères de The42 évoquaient, ce samedi, la possible arrivée de James Cronin (30 ans, 3 sélections). Selon les informations de RMC Sport, le pilier gauche international irlandais portera lui aussi bel et bien les couleurs du BO. Il a signé un contrat de deux ans avec le club présidé par Jean-Baptiste Adigé.

Une recrue de poids pour le BO

Après avoir effectué toute sa carrière au Munster, James Cronin découvrira le championnat de France la saison prochaine. Au Pays Basque, il retrouvera notamment ses compatriotes James Hart et Dave O'Callaghan, mais aussi le Néo-Zélandais Francis Saili, un autre ancien du Munster. Cette saison, Cronin a disputé 17 matchs avec la province irlandaise, toutes compétitions confondues. C’est une recrue de poids pour la première ligne biarrote.

Biarritz avait déjà notamment enregistré les arrivées de Zakaria El Fakia, Antoine Erbani, Josh Tyrell, Quentin Samaran, Clément Darbo, Tomas Cubelli et Brett Heron, mais aussi de Barry Maddocks au sein du staff.