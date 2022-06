Bordeaux-Bègles: Woki ne devrait pas prolonger

INFO RMC SPORT- Le deuxième ou troisième ligne international, Cameron Woki, qui n’a toujours pas prolongé son contrat, devrait quitter l’UBB dans un an.



Cameron Woki portera-t-il encore plusieurs années le maillot de l’UBB ? Le doute est aujourd’hui plus que permis. Le deuxième ou troisième ligne international (23 ans, 16 sélections), éliminé ce samedi en demi-finale du Top 14 par Montpellier (19-10) à Nice, est en fin de contrat dans un an. Contrairement à son ami Matthieu Jalibert, qui depuis plusieurs mois déjà s’est réengagé jusqu’en 2025, Woki, lui, n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants. Et ce n’est aujourd’hui pas la tendance.

Ce n’est évidemment pas bon signe puisqu’à partir du 1er juillet prochain, les clubs intéressés pourront alors concrètement entrer en contact avec lui pour l’attirer en 2023. En coulisses, des discussions ont bien eu lieu entre les deux parties pour une éventuelle prolongation mais elles n’ont pas du tout avancé. Au contraire. "Cameron a exprimé deux fois le fait de ne pas être sûr de vouloir continuer à Bordeaux, a indiqué le président Laurent Marti dans les colonnes de Sud Ouest voilà quelques semaines. C’est honnête de sa part. Il est hésitant dans sa motivation. Il ne faut pas essayer de passer en force mais le laisser mûrir son choix. Nous lui avons fait une belle proposition avant le Tournoi."

Le pessimisme flotte en interne depuis quelques mois sur ce dossier. Et selon les informations de RMC Sport, Woki ne devrait pas rempiler à l’UBB à moins d’un retournement de situation. Un départ dans quelques mois est aujourd’hui l’hypothèse la plus probable. Woki devrait, à n’en pas douter, avoir l’embarras du choix.

Victorieux du Grand Chelem avec le XV de France cet hiver, le joueur originaire de la région parisienne, ayant découvert le rugby à Bobigny avant de passer par Massy, a en effet clairement changé de dimension depuis quelques mois. Et plusieurs clubs ambitieux souhaitent le recruter. Avec l’UBB, Woki a disputé 18 matchs de Top 14 et 3 en Champions Cup alors qu’il a porté à 8 reprises le maillot les Bleus depuis le début de saison, à chaque fois comme titulaire.