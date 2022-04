Castres-Clermont: Fofana forfait de dernière minute, Ortega fêté

Annoncé titulaire avec Clermont pour le déplacement à Castres, ce samedi (14h15), Wesley Fofana est forfait. Au cours du match, l'ancien Castrais Rodrigo Capo Ortega sera fêté par son public.

Prévu titulaire avec Clermont contre Castres, ce samedi (14h15), le trois-quart centre Wesley Fofana est finalement forfait. Lui qui avait été absent durant sept mois, avait repris en 8e de finale aller et retour de Coupe d’Europe face à Leicester, est de nouveau absent…

Jean-Pascal Barraque, prévu à l’arrière, passe au centre, Cheikh Tiberghien glisse de l’aile à l’arrière et le jeune Thomas Rozières devient titulaire à l’aile. Sur le banc, il est remplacé par Clément Lanen. Ce qui fait que Clermont aura finalement six avants et deux trois-quarts (Bézy et Hanrahan) en réserve.

Adieux en bonne et due forme pour Ortega

L’ancien deuxième-ligne et capitaine du Castres Olympique Rodrigo Capo Ortega, deux fois champion de France (2013 et 2018) sera fêté avant le coup d’envoi du match Castres-Clermont. Il avait dû stopper sa carrière l’année de la pandémie et n’avait pu être célébrer avec le public. Ce sera chose faite ce samedi pour l’homme aux 405 matchs avec le CO. Pour l’occasion, des joueurs ou entraîneurs qui l’ont côtoyé ont été invités: Laurent Labit, Mauricio Reggiardo, Lionel Nallet, Alain Gaillard ou encore Laurent Arbo seront avec lui en fin de match.