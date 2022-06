Castres-Toulouse: Urdapilleta savoure une revanche sur les journalistes après la qualification en finale

Vainqueur de Toulouse en demi-finale du Top 14 ce vendredi (24-18), le Castres Olympique retrouve la finale pour la première fois depuis 2018, grâce notamment à la botte de Benjamin Urdapilleta, son demi d'ouverture, qui ne cachait pas sa joie au coup de sifflet final.

Les Castrais sont passés par toutes les émotions ce vendredi sur la pelouse de l'Allianz Riviera. D'abord déboussolés dans les vingt premières minutes, les hommes de Pierre-Henry Broncan ont tout renversé pour s'offrir le Stade Toulousain en demi-finale de Top 14 (24-18). Un scénario qui satisfait forcément Benjamin Urdapilleta, le demi d'ouverture du CO, élu homme du match après une partition très sérieuse au pied (un seul échec).

Cap sur Montpellier ou Bordeaux

"Sur le terrain, on était tranquille. On a su réagir, on a su bien finir les 20 dernières minutes de la première mi-temps. À la mi-temps, on savait qu'on pouvait gagner. Je pense qu'on a dominé en deuxième mi-temps. On croit beaucoup en tous les joueurs de l'équipe. Cette année, on a beaucoup de grands joueurs. L'an passé, ce n'était pas comme ça. On a confiance en tout le monde et on savait que le banc allait rentrer et nous faire gagner le match. Les journalistes, les supporters n'y croient pas beaucoup mais nous on travaille pour faire des sacrifices", a souligné l'Argentin au micro de Canal+.

Premier de la saison régulière, Castres a dompté le champion de France en titre pour retrouver le Stade de France pour la première fois depuis 2018, lorsque le CO avait soulevé son cinquième Bouclier de Brennus contre Montpellier. Les hommes de Pierre-Henry Broncan pourraient d'ailleurs retrouver le MHR en finale vendredi prochain si les Montpelliérains s'imposent contre Bordeaux ce samedi, toujours sur la pelouse de l'Allianz Riviera (21h05).