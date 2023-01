EN DIRECT - La Rochelle-Toulouse: Suivez en direct la 15e journée de Top 14

Toulouse sans Dupont, Jelonch et Marchand

Pour ce déplacement en Charente-Maritime, le staff toulousain a dû composer avec les absences et les blessures de nombreux joueurs : l’international italien Ange Capuozzo est blessé au poignet, Thibaud Flament souffre de tensions musculaires, Pita Ahki est lui blessé au genou, et Jack Willis au mollet. À cela, s’ajoutent la mise au repos de trois internationaux : Antoine Dupont, Anthony Jelonch et Julien Marchand. Sans oublier la suspension de Thomas Ramos. Ugo Mola a toutefois pu compter sur les retours de Matthis Lebel, Peato Mauvaka et Romain Ntamack pour définir son XV de départ.