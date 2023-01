Top 14: "Ils savent que je les adore", Retière impatient de jouer à La Rochelle avec le maillot toulousain

Après six saisons passées sous le maillot rochelais, ponctuées d’un titre de champion d’Europe sur un essai personnel, Arthur Retière va retrouver le stade Marcel Deflandre dans la peau du concurrent toulousain ce samedi lors de la 15e journée de Top 14. Avec le sourire, le néo-Toulousain espère être bien accueilli par les supporters et l'a confirmé lors d'un entretien accordé à RMC Sport, mais garder aussi la dynamique de son équipe.

Arthur Retière, on imagine que ce déplacement à La Rochelle va raviver beaucoup de souvenirs chez vous?

Oui. C’est six ans passés. Cela va remonter beaucoup de souvenirs, avec beaucoup d’amis que j’ai encore là-bas. Et cela va faire bizarre de jouer contre eux.

Aller là-bas, c’est retrouver le stade Marcel Deflandre. Un endroit particulier?



Oui, on sait que le public est très fort là-bas. Donc il faut aussi que l’on fasse abstraction de cela et que l’on se mette dans notre bulle pour faire un beau match.

A quel accueil vous attendez-vous personnellement?



(il sourit) Je n’en sais rien. Je ne sais pas du tout, il faut leur demander à eux. Après, ils savent que je les adore aussi et que c’est un très bon public.

"J'espère simplement qu’ils ont gardé un bon souvenir"

Pour services rendus, notamment en mai dernier en finale de Coupe d’Europe, on n’imagine pas des sifflets à votre encontre…

Je ne pense pas. J’ai tout donné là-bas. Même si j’ai changé d’équipe et que je vais tout donner pour Toulouse, j’ai toujours tout donné à fond pendant ces six ans. Et j’espère simplement qu’ils ont gardé un bon souvenir de moi.

Avez-vous conseillé vos coéquipiers dans la semaine sur les stratégies rochelaises?

(sourire) Non, je n’ai rien donné. Maintenant on sait que tous les matchs sont filmés donc forcément on s’attend à ce qu’ils vont faire et on utilise ça la semaine.

Toulouse reste sur huit victoires de rang face à La Rochelle. Vous êtes passés de l’autre côté de la "malédiction". Cela change quoi?

Forcément cela jouait. Avant on avait envie de gagner Toulouse et c’était qui se faisait de mieux en France. Donc forcément on jouait un peu sur cette idée de revanche. Maintenant j’espère que cela va continuer (rires)! Mais ici on essaye de se concentrer sur nous et vraiment apporter de choses entraînement pour les reproduire en match.

Vous retrouvez du temps de jeu en ce début d’année. Les pépins sont derrière vous...

C’était assez compliqué en fin d’année avec un KO à Lyon et des douleurs au genou. Aujourd’hui, ça va, j’ai fait un match la semaine dernière où je me suis senti plutôt bien, maintenant il faut que j’enchaîne et que j’évite les pépins.

Partagez-vous l’idée que votre équipe a fait forte impression à Clermont?

On a fait un très gros match. Collectivement. Et forcément il faut s’inspirer de ça pour la suite pour aller plus loin.