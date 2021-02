Lyon: c’est fait pour Lima Sopoaga

L’ouvreur international néo-zélandais Lima Sopoaga (30 ans, 16 sélections avec les All Blacks) quittera les Wasps pour rejoindre le LOU la saison prochaine. Le dossier est bouclé.

Le LOU tient sa perle rare. En quête d’un numéro dix de haut niveau depuis plusieurs mois, le club rhodanien avait activé de nombreuses pistes et va recruter le kiwi Lima Sopoaga. L’une des pistes plus chaudes menait à l’Anglais Marcus Smith il n’y a pas si longtemps. Mais le jeune ouvreur anglais de 21 ans a finalement choisi de rester au pays et de continuer l’aventure avec les Harlequins.

Depuis le manager Pierre Mignoni et les dirigeants lyonnais se sont intéressés à d’autres joueurs, à commencer par le Néo-Zélandais Ihaia West, non conservé par La Rochelle, alors que le CV de l’Irlandais John Joseph Hanrahan, l’ouvreur du Munster, a également circulé.

La priorité du LOU

Mais en coulisses, la priorité était bel et bien Lima Sopoaga. L’ouvreur international néo-zélandais (30 ans, 16 sélections avec les All Blacks, la dernière en 2017) a été contacté voilà quelques semaines. Et son compatriote Jordan Taufua, récemment recruté au LOU, a même fait le forcing pour qu’il le rejoigne, alors que la presse sud-africaine faisait état ce lundi d’un intérêt des Stormers.

La méthode a fini par payer. Car selon les informations de RMC Sport, Sopoaga a donné son accord à Lyon, septième de Top 14 après 16 journées disputées dont la défaite (34-26) contre le Racing 92 samedi dernier. Le natif de Wellington, qui s’est engagé pour deux ans, arrivera dans quelques mois. Le Néo-Zélandais évolue aux Wasps depuis 2018 après avoir fait le bonheur des Higlanders.