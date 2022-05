Perpignan : Kélian Galletier arrive pour deux ans

Le troisième ligne Kélian Galletier, en fin de contrat à Montpellier, portera bientôt les couleurs de Perpignan. Il va signer un contrat pour les deux prochaines saisons.

Fin du suspense. Non conservé par le MHR où il est en fin de contrat, le troisième ligne international (30 ans, 6 sélections, la dernière en 2018) Kélian Galletier fera ses valises cet été. Ça, on le savait déjà. Restait désormais à connaître sa future destination.

Toulon et Perpignan s'étaient mis sur les rangs pour s'attacher ses services depuis quelques semaines. Selon les informations de RMC Sport, Galletier prendra la direction de l'USAP. Il a donné son accord aux dirigeants catalans pour un contrat de deux ans, et ce, malgré l'incertitude sportive de Perpignan, treizième et donc en position de bagagiste à deux journées de la fin de la saison régulière de Top 14.

De nombreux départs à Montpellier

Après avoir effectué toute sa carrière au MHR depuis son plus jeune âge, Galletier va donc faire ses valises cet été, comme le demi de mêlée Benoit Paillaugue qui rejoindra le RCT. De son côté, le troisième ligne emblématique Fulgence Ouedraogo mettra un terme à sa carrière. D'ici là, Galletier tentera de partir sur un titre avec l'actuel leader du Top 14.

Depuis son retour sur les terrains au mois de décembre, il a disputé onze matchs avec le club héraultais, dont quatre titularisations. Il est notamment entré en jeu samedi dernier lors du quart de finale de Champions Cup perdu à La Rochelle.